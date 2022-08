Chloe, hija de Olivia Newton-John, recuerda a la actriz con enternecedoras fotos; “adoro a esta mujer”

Olivia Newton-John, la superestrella ganadora de un Grammy con éxitos como Physical y You’re the One That I Want, falleció a los 73 años. Olivia se ganó innumerables corazones a nivel mundial con su papel de Sandy en la exitosa película ‘Vaselina’. Su hija, Chloe Rose Lattanzi, compartió en Instagram una serie de enternecedoras fotos en memoria de su madre.

Tres días antes de la muerte de su madre, Lattanzi publicó una foto en su cuenta en la que aparecían las dos tomadas del brazo. El mensaje decía: “Adoro a esta mujer. Mi madre. Mi mejor amiga”. Este 8 de agosto, Lattanzi publicó una foto de ella cuando era pequeña besando a su madre.

Newton-John murió de cáncer el 8 de agosto de 2022 en su rancho del sur de California.

La hija única de Olivia Newton-John se ha desempeñado como actriz, cantante y fungió como apoyo de su madre durante su batalla contra el cáncer de mama. Es hija de Olivia y el actor Matt Lattanzi. Sus padres se divorciaron en 1995.

Olivia Newton-John fue una de las artistas más populares del mundo. Tuvo 14 canciones en el top 10 sólo en Estados Unidos, ganó cuatro Grammys, protagonizó con John Travolta la película “Vaselina” y con Gene Kelly, “Xanadu”. El dúo Travolta-Newton-John, “You’re the One That I Want”, fue una de las canciones más importantes de la época y ha vendido más de 15 millones de copias.

“Mi queridísima Olivia, hiciste que todas nuestras vidas fueran mucho mejores”, escribió Travolta en una publicación. “Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Te veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. ¡Tuyo desde el momento en que te vi y para siempre! Tu Danny, tu John”, expresó el actor.