Ringo Starr: ‘Soy un músico, no tengo que retirarme’

Ringo Starr se encuentra en Ontario junto a sus compañeros que forman parte de All Starr Band, quienes lo acompañan en su gira mundial, que por el momento solo tocará este año en la Ciudad de México (Auditorio Nacional), los días 19 y 20 de octubre.

El exBeatle está relajado arriba del escenario para la charla virtual, y a sus 82 años de edad señaló que no tiene en mente un retiro, porque una de las cosas que lo mantienen con mente joven y que ama es seguir tocando parte de su historia musical.

“La gente siempre pregunta pero soy un músico, no tengo que retirarme, mientras pueda levantar las baquetas puedo hacer un show, puedo estar tocando un blues, es como es, amo esto y, justo como mencionaban, es parte de nosotros, somos músicos a final de cuentas”.

Ringo Starr habla de su nueva gira que llegará a CDMX.

Este año, Ringo y compañía estarán de gira en las ciudades más importantes de Estados Unidos, Canadá y México para esparcir una buena dosis de rock a todo el público, incluyendo música de sus últimos dos EP’s: Zoom In y Change The World.

“Los últimos tres años han sido muy difíciles para la música, como pueden observar, me encanta tocar desde hace 32 años. Estuve en algunas bandas antes de ellos (banda) y para mí es todo lo que hay, tocar y que exista una audiencia. Hace mucho tiempo tocábamos en bodas o en cualquier lugar que pudiésemos, solo para poder tocar como una banda. Ahora, es la primera gira y venimos como todos unos adolescentes (risas)”, señaló Ringo Starr.

También puede interesarte: Isaac Hernández demostró su amor por México

Ringo Starr & His All Starr Band, será acompañado por Warren Ham, Edgar Winter, Steve Lukather, Hamish Stuart, Colin Hay y Gregg Bissonette, quienes convierten el escenario en una fiesta musical que incluirá sus más grandes éxitos: Photograph, It Don’t Come Easy, Yellow Submarine, entre otros.

¿Nostalgia por The Beatles?

El baterista de The Beatles, ha convertido su frase de “Amor y paz” en un referente a lo largo de décadas, pero sigue igual de poderosa.

“El mundo siempre es un caos, sobre todos las personas que tienen el poder. Siempre es importante la paz desde los años 60 hasta la actualidad, el mundo ha cambiado. Mi deseo es hacer de la música un remanso de paz para los que viven entre un conflicto bélico; al final, buscamos hacer algo por la paz desde nuestra trinchera, ya sea como músico o activista”, recalcó.

Al preguntarle qué puede extrañar de aquellos días con The Beatles respondió, “que éramos salvajes y unos niños haciendo música, sin importarnos si teníamos dinero, solo nos divertíamos. Paul (McCartney) y yo seguimos en el camino, disfrutando lo que hacemos y orgullosos de nuestro pasado, tocar es lo más importante para seguir vivos. Nunca he dejado de soñar y divertirme, porque amo tocar. Recuerdo hace años a mi madre que me decía, “me hace feliz verte feliz tocando”, dijo entre suspiros.

Para finalizar, “muchos chicos, justo como nosotros empezamos, solo continuaron porque realmente querían tocar, los demás se compraron una televisión, consiguieron un trabajo en una fábrica, o cualquier cosa así, pero les prometo que ésto es mucho mejor que eso”.

Frases de Ringo Starr & His All Starr Band

“Estoy seguro que hablo por muchos, nos encanta grabar, pero no hay nada como tocar enfrente de una audiencia en vivo, como dice Ringo, uno da amor y ellos devuelven amor también”: Gregg Bissonette, baterista.

“Si, hemos estado suspendidos por los últimos dos años y medio, ahí colgados, la forma en como se maneja la industria musical cambió mucho los últimos años. Tocar en vivo es uno de los mayores ingresos, no solo para conectar con la audiencia, sino vivir de ello, hacer dinero”: Warren Ham, vocalista y saxofonista.

Ringo Starr habla de su nueva gira que llegará a CDMX. (Foto: Instagram Ringo Starr.)

Ringo Starr, a detalle

Pintor. “Me encanta pintar, comencé intentando cosas, como spin art. Hice mi propia galería en internet, y pensé que es genial tenerla para mostrarlas,pero también venderlas; pagué los impuestos y donar. Puedo estar caminando y ni siquiera es real, es de fantasía, está en la computadora, ahí estoy caminando y viendo mis pinturas. Pintando, haciendo EP’s y yendo al gimnasio es como sobreviví por dos años y medio”, confesó Ringo.

“Realmente extrañaba ésto. Me encanta tocar en vivo y con buenos músicos también, tener una audiencia y pasarla bien”. — Ringo Starr, baterista.

Escenarios. “Empecé a tocar en carpas, pequeños bares, ahora en estadios y foros grandes, pero algo que no cambia es que al sentarme frente a la batería vuelvo a sentir los nervios, adrenalina y emoción de la primera vez”.

RECOMENDACIÓN EN PUBLIMETRO TV: