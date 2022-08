Eduardo habla sobre el triunfo de Ivonne “Quería que Ganara Tony o Zerboni, pero vuelve a ganar una mujer”

‘La Casa de los Famosos’ llegó a su fin luego de 90 días de intriga, peleas y sentimientos encontrados, por parte de cada uno de los participantes, dejando diversas opiniones sobre la confiabilidad del programa a la hora de emitir el voto.

En su segunda edición, Ivonne Montero fue la ganadora y vale recordar que Alicia Machado triunfó en la primera, las dos jugaron y lucharon para llevarse el premio mayor, pero no solo eso tienen en común, sino que además ambas son madres solteras que han tenido que sacar a sus hijos adelante, solas.

Por este motivo, pocos minutos después varios de los participantes salieron dando su punto de vista sobre lo sucedido, entre esos Eduardo Rodríguez, quien dijo uno de los más polémicos comentarios que inmediatamente se hizo viral en las redes por la manera en que expresó su “decepción” al ver como terminó el programa.

“Qué te digo, un poco decepcionado, no decepcionado en general, pero siempre va a haber una ventaja sobre las mujeres solteras, pero bueno. A mí me hubiera gustado mucho que ganara Toni o Zerboni, pero vuelve a ganar una mujer, una madre soltera, ahí está la estrategia y victimizarse, es lo que le ha funcionado en la vida”, explicó en una pequeña entrevista realizada por parte de ‘La Mesa Caliente’.

Como es de esperarse, los internautas no demoraron en reaccionar ante las declaraciones, catalogando al actor de “Machista” por su comentario, incluyendo a la misma Alicia Machado que escribió “Como cuando no pasas manutención, y aun así cuestionas la causa. ¡Ups!”, agregando otro comentario en el que decía “Pues sí, les depositan a ellas. Nos funciona lindura”.

Igualmente, Rey Grupero también aprovechó para dejar su punto de vista con respecto a su comentario, afirmando que muchas veces es mejor no abordar esos temas.

“Lalo, eso no está padre rey, a veces bro es mejor no abordar temas que ofendan a las mujeres, te expones a qué te den una linchada mediática tremenda, me caes bien pero no apoyo tu forma de pensar Ivonne gano porque el público la hizo ganar”.

Mientras que otros usuarios también lo criticaron

“Si hay mujeres solteras con hijos, es porque hay hombres como tú, irresponsables que no se hacen cargo, un hijo es responsabilidad de dos personas, que bueno que gano Ivonne, ¡Se hizo justicia!”.

“Eduardo bien ardido, jajaja que no invente, un papá soltero también puede ganar, pero él no, obvio. Ni siquiera lo dejan ver a su hija, por algo será”.

“No hay nada peor que un hombre ardido, hablando mal de una mujer con la que tuvo algo”.

¿Eduardo e Ivonne tuvieron una relación?

No es la primera vez que Eduardo causa polémicas en redes sociales, y es que luego de ser eliminado de ‘La Casa de los Famosos’, declaró que mantuvo un amorío con la ahora ganadora del reality Show, afirmando que era “Netamente sexual”.

De esta manera, el actor aseguró que durante 6 años mantuvieron una relación que no significó nada, pues no fue nada formal.

“No puedo creer que una persona se enamore de una relación donde pasen dos días, y pasan tres años, luego dos días y pasan otros cuatro años, y ya se enamoró cuando no hubo una convivencia”, explicó Rodríguez durante la entrevista con Jimena Gállegos.

Mientras que Ivonne le dijo a Luis ‘Potro’ Caballero que Eduardo causaba confusión en ella, ya que este solo aparecía y desaparecía de su vida, manteniendo su relación en secreto porque él tenía a alguien más en ese momento.