“Es un riesgo que vale la pena, si tú felicidad está en juego”, Alak presenta su disco debut ‘Vol 01′

El autor e intérprete mexicano Alak, originario de Torreón, estrena su álbum debut “Vol 01″, el cual incluye los éxitos ‘Millonarios’, ‘Yo Te Esperaré', ‘Dime Tu’ y ‘Mala Vida’, con este lanzamiento el cantautor compartió que el tema ‘Tóxicos’ fue el primero que escribió y grabó en un estudio profesional por lo que sí o sí debía estar en el material discográfico, “Le puse volumen uno porque me gustó el nombre, es algo simple y concreto, el próximo álbum será diferente y contará con nuevos estilos incluso corridos tumbados”.

Con respecto al proceso creativo, Alak compartió que le gusta anotar en una libreta cada idea, “Escribo en un borrador la idea de la canción y cuando llego al estudio y escucho la pista me pongo a ver las notas y solito va fluyendo, es algo muy empírico, todas las cosas que me han pasado, buenas o malas, me ayudan a crear”. Asimismo, agregó que desde muy chico comenzó escuchando a Cartel de Santa, “Lo que me gusta de la música es que cuenta historias, no es un repetición”.

Alak presenta su disco debut “Vol 01”. / Foto: Cortesía

Alak mencionó que se le hace más fácil expresarse por medio de la música que de las palabras, “Soy de escribir las cosas y pensarlas, tengo esa dificultad de expresar las cosas pero cuando las escribo es un escape”, además, reveló que le gustan los artistas versátiles como C. Tangana ya que es una artista que maneja un género pero lo puede mezclar con otros de manera muy natural, “Quiero encontrar una fusión entre la parte artística que sea mi voz y mi letra pero esta parte que pueda adaptarla a cualquier otro género pero sin perder mi propia esencia”. También compartió que Nicki Nicole sería una de sus colaboraciones soñadas.

Alak presenta su disco debut “Vol 01”. / Foto: Ale Mejía

Con respecto al tema Millonarios, que actualmente cuenta con más de 247 mil reproducciones en Spotify, Alak señaló que no solo se trata de dinero es de millonarios de sentimientos, emociones y plenitud. Con respecto a la pandemia, el rapero señaló que pudo dedicarse horas a escribir, cantar y hacer rimas, “Pude encontrar la forma de crear, pero al mismo tiempo tuve la merma de no poder salir a exponerlos porque todo estaba cerrado, la pandemia me ayudó más de lo que me quitó”.

Alak presenta su disco debut “Vol 01”. / Foto: Cortesía

Para lo que resta del 2022, Alak planea seguir cantando donde le den la oportunidad, “Quiero seguir mejorando y conocerme a mí mismo, me gustaría colaborar con dos artistas y quiero seguir mejorando”. Por último, el autor compartió el mejor consejo que le han dado, “‘Si tienes un Plan B, olvídate de él, no hay Plan B, hay que enfocarse en el Plan A’ y en mi caso fue la música y estoy concentrado en mi proyecto, es un riesgo que vale la pena si tú felicidad está en juego”.

