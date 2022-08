Esto fue lo que dijo la princesa Diana a Camilla Parker Bowles cuando descubrió la infidelidad de su esposo

Ken Wharfe fue guardaespaldas de la princesa Diana de Gales durante la época cuando ella todavía seguía casada con el príncipe Carlos y la engañó con Camilla Parker Bowles.

Por lo que conociendo el interés que todavía despierta Lady Di en el mundo entero, decidió publicar un libro titulado “Diana: Remembering the princess”, donde relata todo lo que vivió durante los seis años que estuvo trabajando para ella.

Aparentemente, este libro contiene información verdadera ya que ha generado malestar a los residentes del Palacio de Buckingham, según se ha llegado a especular en la prensa especializada en la realeza.

Pero hay una historia en su libro que ha llamado mucho la atención del público, y fueron las palabras que le dijo Diana de Gales a Camilla Parker Bowles cuando la encaró por primera vez al enterarse que tenía un amorío con su esposo.

¿Qué fue lo que dijo Diana a la entonces amante del príncipe Carlos?

De acuerdo con lo que contó Ken Wharfe, la apodada “Princesa del pueblo” confrontó a la actual duquesa de Cornualles en una fiesta organizada por su hermana, Annabel.

“La princesa Diana no tenía ninguna amistad en particular en esa fiesta, pero cuando llegamos, fue casi como una escena de película, nadie esperaba que Diana estuviera allí”, relató el exguardaespaldas.

“Poco después Diana me habló y me pidió que la acompañara…”, continuó Ken Wharfe, notando lo angustiada que estaba la princesa Diana. “Tienes que venir conmigo, no puedo encontrar mi esposo y Camilla”.

Entonces, finalmente encontraron al heredero a la corana británica en el sótano de la propiedad, sentado en un sofá y hablando con Camilla.

“Diana simplemente se acercó a las dos y le dijo a Camilla ‘por favor, no me trates como una idiota. Sé lo que está pasando’. Entonces Camilla dijo algo que hasta ahora no he comprendido: ‘bueno, ya sabes, tienes dos niños maravillosos’”, contó en su libro.

Tiempo después la propia Diana de Gales confirmaría en una entrevista que decidió separarse del príncipe Carlos porque este le fue infiel. “Bueno, éramos tres en este matrimonio, así que estaba un poco abarrotado”, reveló, dejando a todo el mundo impactado.