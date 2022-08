Fans acampan meses antes para concierto de Harry Styles. / Foto: Getty Images (Cindy Ord/Getty Images for SiriusXM)

El cantante británico de 28 años de edad, Harry Styles, actualmente se encuentra en su gira Love On Tour, con la cual, llegará hasta Latinoamérica durante los meses de noviembre y diciembre, pero para sorpresa de todos, ya hay fanáticas que se encuentran acampando afuera del recinto, para asegurar el mejor lugar.

Fans acampan meses antes para concierto de Harry Styles. / Foto: Getty Images (Kevin Winter/Getty Images for The Recording A)

Fans acampan meses antes para concierto de Harry Styles

Fue mediante redes sociales, que se viralizaron varias fotografías y videos tomados afuera del Estadio River Plate en Belgrano, Buenos Aires en Argentina, pero eso no es todo, ya que, el intérprete de Watermelon Sugar llegará hasta el recinto los días tres y cuatro de diciembre, por lo que los seguidores del británico están acampando cuatro meses antes del concierto.

El primer video fue publicado en junio de este año a través de la plataforma de TikTok, seis meses antes del concierto, gracias a la usuaria blugreener_, quien, se topó con las seguidoras de Harry Styles tras asistir a un partido de futbol del Club Atlético River Plate.

En el clip se pueden ver aproximadamente 15 fanáticos en total quienes se encuentran cubiertos con mantas y casa de campaña hechas de lona, aunque tras las viralización del clip, personas aledañas al recinto fueron a verificar la información.

Y en esta ocasión, se encontraron con más seguidores del cantante, al igual que múltiples casas de campaña convencionales. Se espera que con el transcurso de los meses, nuevos fans se unan a la fila, para así, poder estar más cerca de Harry Styles y corear su más grandes éxitos como ‘As It Was’, ‘Sign of the Times’, ‘Adore You’, ‘Golden’ y ‘Falling’.

Asimsimo, el integrante de One Direction llegará a México el 20 de noviembre para ofrecer un concierto en Guadalajara, seguido de otro más el 22 en Monterrey y por último los días 24y 25 de noviembre en el Foro Sol de la CDMX.

Harry Styles llega a México con 'Love On Tour 2022'. / Foto: Cortesía

