El emotivo mensaje de Ricardo Montaner a Evaluna por su cumpleaños

El pasado 7 de agosto, la cantante Evaluna celebró su cumpleaños número 25 en compañía de sus familiares y por primera vez con su hija Índigo en sus brazos, ese día fue un sinfín de emociones para la venezolana pues tanto su esposo como su padre le dedicaron emotivos mensajes de felicitaciones y agradecimiento por llegar a sus vidas, asimismo, ella también escribió algunas palabras que seguro salieron de su corazón.

De esta manera, la famosa confesó estar feliz de sumar un año más con las personas que la aman y la hacen sentir especial. “Amo cumplir años. Le agradezco a Dios por los que me rodean de cerca y de lejos que me hacen sentir especial, celebrada y amada. 25. Un cuarto de siglo. Primero del resto de mi vida como mamá. Seguramente el último apagando las velas yo. Me siento afortunada de tenerlos”, aseguró junto a una fotografía en la que sostiene unas velas de colores en forma de un 2 y un 5.

Como se sabe, ella ha sido la consentida de su casa, pues adicional a ser la menor de sus hermanos, también es la única mujer, por lo que toda su familia busca protegerla y consentirla.

Su padre, Ricardo Montaner cada año aprovecha para dedicarle un mensaje en su día y este no fue la excepción.

“Anoche dormí profundo, la tranquilidad de tenerte de regreso hizo que pudiera descansar feliz y en paz. Este día está dedicado enteramente a dar gracias a Dios por regalarme tu amor y tu sonrisa. Verte transformándote en alguien mejor cada día es un privilegio. Bendigo el momento en que mami me anunció tu llegada, hace un poco más de 25 años. No creo que exista un papá más feliz y agradecido. Te amo pirulín”, escribió el cantante en su Cuenta de Instagram, quien emotivamente generó diversos comentarios y la respuesta de la esposa de Camilo.

Con unos emojis llorando, Evaluna escribió lo mucho que lo ama y la emoción de estar cerca de ellos en esta fecha tan importante. “Te amo mucho mi Yicayito. Amo estar cerquita de ustedes”.