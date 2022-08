Graban a supuesta niña fantasma en carretera de Veracruz

“Un trailero tiene muchas historias por contar”, son palabras populares debido a los diversos sucesos que viven durante sus largos trayectos, donde lo más frecuente son accidentes y paisajes hermosos. Sin embargo, un video se popularizó por mostrar un hecho paranormal a las afuera de una pensión para tractocamiones.

Néstor Pérez utiliza su cuenta personal para compartir su día a día como conductor de unidades pesadas, pero en el último de sus vides publicados mostró el momento en que el ‘fantasma de una niña’ camina por un costado de la carretera.

En la grabación se logra ver la silueta de una persona transitar por la autopista para después desaparecer en la oscuridad. Los hechos causaron revuelo en la plataforma de videos cortos, misma donde comenzó a popularizarse el clip.

Algunos usuarios aseguraron que se trataba de un fantasma o un duende, sin embargo Néstor no ha mencionado nada sobre realmente qué fue lo que sucedió. El TikTok cuenta con más de un millón de reproducciones.

En la misma publicación hay más de 700 comentarios, mismos donde se pueden leer mensajes como: “Pero se dice que no son en realidad alma de niño si no el diablo no?”, o “Una vez cuando fuimos al rancho vimos a una niña paseando en el monte pero no había casas cercas ni lejos, solo nuestro rancho”.

