Fan vende dulces en la micro para comprar entrada a concierto de cantante de k-pop

Semanas atrás, el actor y cantante Kim Hyun Joong, mejor conocido por darle vida al personaje de Yoo Ji-Hoo en el k-drama ‘Boys Over Flowers’ y por hacer su debut musical con el grupo de k-pop surcoreano SS501, reveló que llegaría a algunos países de Latinoamérica, donde ofrecerá un par de presentaciones durante los meses de septiembre y octubre.

Fan de Kim Hyun Joong, actor de ‘Boys Over Flowers’, vende dulces en la micro para comprar entrada a su concierto. / Foto: Passline

Tras el anuncio, fanáticos del cantante enloquecieron y comenzaron a hacer de todo por conseguir un boleto, los cuales oscilan entre los 1000 y 4000 pesos mexicanos, siendo este último una entrada VIP con derecho al famoso Hi Touch.

Una seguidora peruana de Kim Hyun Joong por medio de redes sociales, compartió un clip donde se le puede ver vendiendo dulces para así conseguir dinero y comprar un boleto para el concierto del cantante surcoreano.

La usuaria se montó arriba del camión o micro y con una bocina le puso play a la canción Because I’m Stupid de SS501, mientras sostenía un póster del k-drama ‘Boys Over Flowers’, y a la par gritaba “Me llamo Nataniel he subido a su medio de transporte porque me enteré hace poco que mi amado ser Kim Hyun Joon va a venir al Perú y va a dar un concierto en Plaza Arena, para los que no lo conocen es el actor de ‘Boys Over Flowers’, él es el chico de aquí y canta ‘Because, I’m Stupid’ y quiero ir a su concierto”.

En otro clip, Nataniel aparece vendiendo los dulces, “He venido con unos ricos caramelitos sabor chocolate, los que deseen colaborar, vamos a pasar por sus asientos, muchas gracias y que viva Kim Hyun Joon”. Cabe recalcar que el clip cuenta con más de 2.4 millones de visualizaciones y casi 14 mil comentarios quienes están interactuando para que el video llegue hasta el surcoreano y le regale un boleto.

Fan de Kim Hyun Joong, actor de ‘Boys Over Flowers’, vende dulces en la micro para comprar entrada a su concierto. / Foto: Facebook

