Fred Savage, actor de ‘Los años maravillosos’, vive un oscuro presente

Fred Savage no pasa por un buen momento. El exprotagonista de la serie Los años maravillosos de finales de los ochenta, quien fue despedido recientemente durante la grabación del reboot de la serie, donde fungía como director y productor ejecutivo; ahora, enfrenta una serie de acusaciones por presunto acoso y agresión.

El actor se hizo famoso por su papel como Kevin Arnold en Los años maravillosos, que le valió nominaciones a los premios Emmy y a los Globos de Oro, cuando apenas tenía 13 años, por lo que fue el actor más joven en ser nominado.

El portal de The Hollywood Reporter, informó que fueron seis mujeres que levantaron denuncias en contra del actor, de 46 años, por “comportamientos indebidos” en el set.

Esta no sería la primera vez que Savage se ve envuelto en este tipo de acusaciones por su comportamiento. En 1993, la diseñadora de vestuario de Los años maravillosos, Monique Long, lo demandó por acoso sexual, la trabajadora señaló que el actor en repetidas ocasiones realizó propuestas para salir: “Oh, Monique, estoy tan enamorado de ti. Por favor, ten una aventura conmigo”.

Por su parte, la actriz Alley Mills, con quien compartió pantalla, afirmó en 2018 que la cancelación de la serie original había sido a causa de esa demanda, la cuál Mills tachó de ser “ridícula” y salió a la defensa de Fred Savage, asegurando que era un ser humano inofensivo.

Fred Savage responde a las acusaciones

Ante la polémica que surgió con las nuevas acusaciones, el actor emitió un comunicado asegurando que estaba trabajando en cambiar su comportamiento.

“Desde que tenía 6 años, he trabajado en cientos de sets con miles de personas y siempre me he esforzado por contribuir a un entorno de trabajo inclusivo, seguro y solidario.Trabajaré para abordar y cambiar cualquier comportamiento que haya afectado negativamente a alguien, ya que nada en este mundo es más importante para mí que ser un compañero de trabajo, amigo, esposo, padre y persona que me brinde apoyo”, indicó.