La Academia: “Algunas veces sí creo que les falta información para la crítica”, dice Alexander Acha sobre los jueces

Alexander Acha nunca pensó en vivir una faceta como director en su carrera. Su trabajo al frente de La Academia ha sido una aventura cargada de aprendizajes, experiencias y algunas críticas. El cantautor está listo para llevar su dirección hasta el último programa de la final, que se realizará este fin de semana por TV Azteca.

“Así es, aquí estamos y preparamos un show muy bonito; la verdad es que las canciones que escogimos están increíbles; además, los alumnos están en un momento de mucha motivación, ilusión y muy bien preparados. Creo que llevan dos meses intensivos de entrenamiento, y están listos para una final que sea memorable”, compartió Alexander a Publimetro.

Bajo la conducción de Yahir, todo México, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Ecuador y el resto del mundo serán testigos de un par de noches de la final.

“Ha sido una una experiencia intensa, donde la he pasado súper bien. También, me he divertido, gozado, sufrido, enojado y enfrentado a situaciones en las cuales de no haber entrado, pues no hubiera experimentado. Al ser mi primera vez, tuve que lidiar con un panel de críticos que son muy exigentes y profesionales, pero que bueno que hay diferencias. Aprendí a dialogar, lidiar y defender mis puntos con ellos; es decir, si es todo un proceso que no es muy común vivir eso en la carrera de un artista. Yo soy artista, ese es mi mi trabajo principal y esto es algo que se me presentó como una oportunidad, donde puedo sumar y compartir algo de lo que he aprendido”, agregó.

¿Cómo se lleva Alexander Acha con los críticos de La Academia?

El director del reality show reveló cómo ha sido su relación con el panel de críticos más polémicos de la historia: Lolita Cortés, Ana Bárbara, Arturo López Gavito y Horacio Villalobos.

“Admiro mucho a los críticos, nada más que algunas veces sí creo que les falta información para la crítica o simplemente no estoy de acuerdo. Mi relación con los alumnos es con vínculos de confianza, aunque es una relación profesional, es inevitable sentir cariño, empatía y conexión con ellos después de tantos tantos días de vivir; además, de verlos sufrir, llorar o reírse, ante los triunfos y fracasos de sus presentaciones”.

Al preguntarte con cuáles de los jueces lleva mejor relación, “soy buen amigo de Horacio (Villalobos), me llevo muy bien con Ana Bárbara y también con Arturo López Gavito, son con los que más me llevo. A Lolita apenas la conozco, no la conocía y nunca había convivido con ella, porque nunca nos habíamos topado por el camino”.

Alexander Acha, a sus 37 años, espera poder terminar con una final feliz n su paso como director en La Academia.

“Ha sido un reto por las experiencias y enfrentar mis propias decisiones pensando en un bien común. Soy papá, esposo, tuve novias y he tenido mucho éxito en mi carrera y en algún momento obtenido poco éxito. He vivido 37 años, que son suficientes como para liderar un equipo con firmeza, pero al mismo tiempo con cariño y respeto”, dijo.

“Creo que los alumnos, los que se quedaron desde hace unas semanas para acá, son alumnos que se están tomando en serio el trabajo para cumplir un sueño de una carrera musical”. — Alexander Acha

“No se pierdan la final de La Academia que va a ser una final memorable, emocionante, inolvidable y muy emotiva. Vamos a ver probablemente a las futuras estrellas musicales de nuestro mundo latino, son unos talentos impresionantes y diamantes que hemos pulido. La final será en dos partes: sábado y domingo, como ida y vuelta, como si fuera una final de fútbol; cada final va a tener sus canciones de solistas y también va a tener colaboraciones con otros artistas va a estar llena de sorpresas”, finalizó.

¿Cuándo es la final de La Academia 20 años?

13 y 14 de agosto a las 20:00 horas por Azteca Uno.

