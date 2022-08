Andy Benavides presume nuevo embarazo y en redes sociales se especula sobre la paternidad

Un nuevo bebé llegará en los próximos meses a la familia de Andy Benavides. La influencer regiomontana dio la noticia a través de su cuenta de Instagram junto a sus pequeñas; Andy, Aria y Alía.

El sorpresivo anuncio fue acompañado con un video hecho en el mar titulado: “Baby number 4 on the way 👼Gracias Dios por una nueva bendición en nuestras vidas”, de fondo le acompaña la canción Sentirme vivo de Enmanuel, en las imágenes se ve a la famosa mostrarles a sus hijas el ultrasonido de su nuevo hermanito o hermanita. Todavía es muy pronto para saber el sexo.

Andy Benavides anuncia embarazo Foto: IG @andybenavidesm

En la publicación que ha superado los 140 mil me gusta se leen comentarios de felicitaciones y buenos deseos.

Aunque las muestras de afecto se hicieron sentir de inmediato también los seguidores han especulado que el hijo que viene en camino podría ser de otra persona y no de su esposo Gustavo Leal Cavazos con quien se casó en el 2015.

Andy Benavides y su familia. Andy Benavides y su familia. / Foto: Instagram.

Hay que recordar que “Tavo” como también se le conoce, protagonizó un escándalo donde se le responsabilizo de arremeter contra el cirujano plástico de su esposa en San Pedro, tras el hecho Leal Cavazos fue detenido y la experta en modas no tardó mucho en salir en su defesa públicamente.

Andy ofreció disculpas a quien pudiera haberse sentido ofendido, al tiempo que señaló que el altercado había sido resulto y que se encontraban juntos en casa. Incluso pidió respeto a su intimidad.

esposo de Andy Benavides El hombre fue puesto en libertad este mismo miércoles tras un acuerdo reparatorio (Foto: cortesía)

Días siguientes al enfrentamiento donde Gustavo Leal le dio toques con un aparato que genera electricidad y le propinó patadas al galeno, mientras éste estaba tirado en el piso, surgieron algunos comentarios en redes donde se especulaba que el altercado habría ocurrido tras un presunto ataque de celos, después de haber descubierto que tenía una relación con su esposa.

Andy Benavides se hizo conocida en redes sociales luego de abrir un “fashion blog” desde donde genera contenido sobre tendencias del buen vestir y su experiencia como mamá de tres niñas.