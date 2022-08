Hace un par de horas, la presentadora de televisión mexicana Cynthia Rodríguez, mediante el programa matutino de ‘Venga la Alegría’, reveló que sí se casó con el cantante Carlos Rivera y agregó que si querían saber más detalles le tendrían que preguntar a su esposo.

Cynthia Rodríguez anuncia su salida de Venga la Alegría. / Foto: Instagram

Durante la misma emisión, compartió que en estos momentos no está embarazada pero sí está en sus planes, “Todavía no estoy embarazada, son cosas que se tienen que compartir, me gusta que se emocionen cuando ven mi pancita abultada, sí es el plan quedar embarazada y esperamos que se nos cumpla este año”, dijo la mexicana.

Cynthia Rodríguez anuncia su salida de Venga la Alegría

Tras estas declaraciones, aprovechó el espacio para despedirse del matutino, “Es momento de despedirme de Venga La Alegría, más no despedirme de TV Azteca, esa es la verdad, se los vengo a decir aquí sobretodo al público que ha estado conmigo desde hace 17 años, esta es mi casa por ahora no puedo entregarme al cien de lunes a viernes porque algunos proyectos personales y viajes en puerta”.

Su esposo, Carlos Rivera le manda emotivo mensaje tras su salida

A los pocos minutos, los conductores del programa la sorprendieron con un mensaje muy emotivo de su ahora esposo, Carlos Rivera, “Hola, preciosa. Sé que este es un día muy importante y muy especial para ti en este cierre de un ciclo que te ha llenado de muchísimas alegrías y a quien tú también has llenado de muchísimas alegrías. Lo que viene sé que es igual o más importante todavía porque viene del corazón, viene del alma y viene del amor, nos encargaremos de que sea igual de maravilloso y lleno de muchísima alegría, estoy muy orgulloso de ti y te mereces todo lo mejor, te amo”.

