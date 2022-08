“Estamos en la música para divertirnos”, Juan Solo llegará al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

El cantante, compositor y músico mexicano Juan Solo, está listo para llegar al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el próximo viernes 2 de septiembre con un concierto emblemático donde sonarán por primera vez las canciones de su exitoso álbum ‘Masoquista’, “Es el lugar más bonito para hacer shows y es mi primera vez, es un lugar iconico e histórico, yo siento un respeto con cada escenario y una emoción muy especial, estar de concierto es lo que mejor me sale, siento mucha emoción y nervios, es como saltar en paracaídas y el paracaídas son tus canciones”.

Juan Solo llegará al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el próximo viernes dos de septiembre. / Foto: Cortesía

Juan Solo reveló que el show contará con todas las canciones de su más reciente álbum ‘Masoquista’, al igual que los temas más emblemáticos de toda su carrera y para sorpresa de todos, el cantante presentará canciones que nunca se han escuchado, “Presentaré nuevas rolas, estoy pensando qué cara pondrá el público porque no se parecen en nada de lo que haya tocado antes, el disco está mucho más funkero, me siento tranquilo porque son canciones que disfruto mucho y cuando un artista se divierte en el escenario, contagia a la gente”.

Juan Solo llegará al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el próximo viernes dos de septiembre. / Foto: Cortesía

Asimismo, el cantautor señaló que le gusta agradecer a su público y no dar las cosas por sentado, “Se vuelve el motor, me gusta agradecer que puedo ser parte de momentos importantes de la vida de las personas”. A la par, comentó que le gusta leer todos los mensajes que recibe en redes sociales porque se vuelven conversaciones, “He vivido la complicidad en carne propia, yo tengo un disco que se llama ‘Ni Solo Ni Mal Acompañado’ que fue financiado por mis fans, me gusta estar del otro lado, me gusta escuchar, me sé el nombre de muchos porque lo mínimo que puedo hacer es saludar a una persona por su nombre, me gusta estar disponible para mi gente”.

El compositor reveló que Juan Luis Guerra, Lasso y Daniella Spala ,se encuentran entre los artistas con los cuales le encantaría colaborar, “Estamos en la música para divertirnos sin perder nuestra identidad, se trata de jugar y arriesgarse, hay que seguir nuestra intuición y no soltarlo pero aprender a ser disciplinado y a que nadie nos va a corretear para ver nuestros sueños cumplir, si de verdad quieres algo, hazlo suceder pero siempre y cuando estés dispuesto a pagar los precios porque al final todo depende de nosotros”.

Juan Solo llegará al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el próximo viernes dos de septiembre. / Foto: Cortesía

Por último, Juan Solo compartió sus planes para el resto del año, “Después de esta presentación, quiero empezar a mostrar mi próxima producción que estará muy chida, cerraremos el año con más conciertos de esta gira que voy a anunciar pasando este show y podrán ver mi próximo sencillo muy pronto”.

Me pasa algo muy cagado siempre un mes antes de los conciertos de CDMX. Siento un hueco en el estómago. Es la emoción y las ganas de enseñarles lo mejor de mi… estoy preparando EL MEJOR concierto que se haya visto en mi carrera ¿Vienes? 🫶🏼🫡❤️https://t.co/GVSu55KreX pic.twitter.com/VmS3qO1oBH — JuanSolo (@soyjuansolo) August 3, 2022

Sigue a Juan Solo en redes sociales:

Lo más visto en Publimetro TV: