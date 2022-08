Kevin Federline, exesposo de Britney Spears, publica video de ella discutiendo con sus hijos

Britney Spears se encuentra en medio de una nueva disputa familiar, aunque en esta oportunidad es contra de su exesposo, Kevin Federline, quien recientemente le hizo saber al mundo que la cantante se encuentra distanciada de sus hijos.

La intérprete de Toxic tuvo dos hijos con su anterior pareja, Sean y Jayden, quienes tienen actualmente 16 y 15 años, y al parecer no están de acuerdo con algunas actitudes de su madre, en particular la de publicar fotos con poco ropa.

De hecho, el disgusto que sienten hacia su progenitora es tan grande que se rehusaron a asistir a su boda, y llevan meses sin verla. Por lo que la artista expresó su malestar en redes sociales.

“Como todos sabemos, criar hijos adolescentes nunca es fácil para nadie. Me preocupa que la razón se base en mi Instagram”, expresó Britney Spears.

A todo esto Kevin Federline dijo que intentó explicarles a sus hijos que no tenían por qué enojarse con su madre, ya que “tal vez esa es solo otra forma en que ella trata de expresarse”. Sin embargo, señaló que sigue siendo difícil para sus hijos entenderlo.

Debido a indirectas por redes sociales, Kevin Federline explota y comparte videos tomados por sus hijos discutiendo con su madre

Luego de realizar diferentes declaraciones, Kevin Federline expuso su enojó contra su exesposa y escribió lo siguiente: “No puedo sentarme y dejar que mis hijos sean acusados de esta manera después de lo que han pasado”.

Asimismo añadió: “Por mucho que nos duela, decidimos como familia publicar estos vídeos que los niños tomaron cuando tenían 11 y 12 años. Esto ni siquiera es lo peor. Las mentiras tienen que parar. Espero que nuestros hijos crezcan para ser mejores que esto”.

🔴 El exmarido de Britney Spears, Kevin Federline, comparte vídeos chocantes de las peleas entre la artista y sus hijos.



▪ Lo ha hecho como respuesta a la publicación de Spears sobre el comportamiento de sus hijos.



— La Vanguardia (@LaVanguardia) August 11, 2022

Sin embargo, muchos usuarios alegan que en estos videos solo se ve a la intérprete disciplinando a sus hijos, y que ocurrieron cuando todavía se encontraba bajo la tutela de su padre.

“Esta es mi casa, si quiero entrar aquí una loción en la cara porque la tienes seca, y lo único que me dices es ‘no, está bien’, no, no está bien. Será mejor que todos comiencen a respetarme, ¿queda claro?”, expresó Britney Spears en uno de los videos.

Después exclama: “Todos deben comenzar a tratarme como una mujer válida. Soy una mujer, ¿de acuerdo? Sean amables conmigo. ¿Entienden?”.

Actualmente, Kevin Federline decidió borrar las publicaciones que había hecho.