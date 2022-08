Lucero rinde homenaje a Olivia Newton-John disfrazada de ‘Sandy’

Luego de que se anunciara la muerte de Olivia Newton el pasado 8 de agosto, diversos personajes del mundo de la farándula le han rendido homenaje, recordando los bonitos momentos que vivieron juntos o bien, haciendo referencia a su talento, reconociéndola como uno de los más grandes íconos de los años 70′s y 80′s.

Esta vez, la cantante y compositora mexicana, Lucero conmemoró de una manera muy particular a la actriz, y es que adicional de confesar ser una de fans de ‘Vaselina’ desde muy pequeña, en el video se ve a la mexicana luciendo un vestuario y peinado muy similar al de ‘Sandy’, el personaje al que Olivia dio vida en la película que protagoniza junto a John Travolta.

“Recordando a Olivia… cuando tenía 8 años, Vaselina fue sin duda mi película favorita y la vi docenas de veces. Los Reyes Magos me trajeron los cassettes y fue mi regalo favorito durante mucho tiempo. Escuché y me aprendí todas las canciones”, escribió la mexicana.

Asimismo, la intérprete de ‘Que no quede huella’, agregó que tuvo la oportunidad de recordar el momento en que pudo personificar a ‘Sandy’ durante un musical en Brasil. “Hace unos años en Brasil tuve la alegría de hacer este número musical que disfruté al máximo caracterizada como ella. Momentos inolvidables, personas inolvidables”, comentó Lucero.

En el video se puede observar como la cantante interpreta junto a otro chico ‘You’re the One That I’, una de los temas más populares de ‘Grease’.

Claro que los fanáticos no dejaron pasar un segundo para responderle con comentarios, recordando también a la famosa actriz británica.

“Nos dejó cosas maravillosas. Desde siempre de mis favoritas es ‘Grease’, una gran película para recordarla siempre. Y tú hermosa interpretando ese gran musical”.

“¡Ay Lucero! Llevo como 24 horas llorando. Como amante de los musicales, ‘Grease’ siempre ha estado en mi top de favoritos. Olivia nos deja un legado y la recordaremos siempre”.

“Olivia era y es una de mis ídolos al igual que tú. Y ver como la interpretaste fue maravilloso. ¡Olivia siempre será recordada! Gracias por compartir tan hermoso recuerdo, los amo”.

Escribieron algunos usuarios en la publicación que sin duda removió muchos recuerdos y sentimientos.