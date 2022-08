El Retador arranca su nueva aventura en la televisión: la India Yuridia se pone ‘seria’

La televisión mexicana se está llenando de realities shows, ya sea de concursos, sobrevivencia, retos deportivos o de voz; tal parece que se han vuelto una manera de conquistar audiencias, dejando en segundo término los programas de comedia para el horario estelar del domingo. Televisa y TV Azteca vuelven a competir en contenidos, tan solo este domingo se termina La Academia, pero arranca El Retador.

El reality show de Televisa regresará con nuevos desafíos de artistas, en los que participan cantantes, bailarines e imitadores. Todo ello, inmerso en una dinámica que aporta el suspenso y la emoción de un programa de concursos, que tiene como premio, una bolsa de tres millones de pesos.

Consuelo Duval será la conductora que llevará al límite a los participantes, para que demuestren lo que son capaces de hacer para defender su talento.

Los duelos serán calificados por un jurado, compuesto por Alicia Villarreal, La India Yuridia, Lupillo Rivera y Fonseca.

“Muy contento, ahora sí que me vengo a divertir... Venimos a hacer cosas nuevas (risas). Estamos para servirle a todos los concursantes, porque de algo sirve la experiencia que tengo y los momentos que he tenido a lo largo de mi carrera”, señaló Lupillo Rivera.

El cantautor colombiano Fonseca se une a esta nueva aventura en la televisión, que será su primera participación en este tipo de programas, “estoy muy emocionado porque voy a ser parte de esta nueva edición de El Retador y voy a tener el privilegio de estar con un gran grupo de jurados; además, vamos a tener el lujo también de compartir con grandes estrellas y con gente muy talentosa”.

Todas las semanas, el Campeón de cada disciplina tendrá que defender su trono y su bolsa de dinero, enfrentando a El Retador de su categoría, que será alguien que llegará de algún lugar lejano, con la firme convicción de arrebatarle “El Trono”.

La competencia iniciará con tres Campeones famosos, cada uno experto en una de las tres disciplinas que compiten en El Retador: canto, baile e imitación. Dulce está en el área de canto, y resaltó la importancia de estos programas de televisión.

“Lo que más me gusta es que le apuestan a la música. Ellos están haciendo una gran labor por los cantantes y por los que sueñan con ser cantantes, por eso es que estoy aquí porque me parece maravilloso el proyecto que que han planeado y yo espero que sea un gran éxito, que todas las familias de México, de Estados Unidos y de todos los países donde vean el programa se enamoren de El Retador”, agregó.

Mientras que Alicia Villarreal señaló, “yo estoy entendiendo qué va a suceder, pues es espectacular con canto, baile, actuación, comedia; lo mío, lo mío es el canto. Creo que yo, con casi 30 años de carrera, puedo compartir muchas cosas, para que no me empiecen a criticar”.

Los productores son Rubén Galindo y Marcelo Strupini. Consuelo Duval es la conductora. Los campeones son: Arath de la Torre (Imitación), Dulce (Canto); Adrián Di Monte y Pía Sanz (Baile). El Retador tendrá varios duelos que serán evaluados por un jurado integrado por Alicia Villarreal, La India Yuridia, Lupillo Rivera y Fonsec

¿La India Yuridia deja atrás a Rigoberto?

“Es la primera vez que voy a estar en un proyecto tan importante, aclamado y esperado como El Retador 2022. El que se parezca a Rigoberto yo no lo voy a pasar, no voy a aceptar que estén de flojos, que no ensayen y que no se preparen porque me recuerdan a Rigoberto, entonces yo si voy a exigir”, compartió la comediante conocida como la India Yuridia, ahora juez.

¿Cuándo y dónde inicia El Retador?

14 de agosto a las 20:30 horas por las Estrellas.

8 emisiones.

