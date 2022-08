Después de múltiples conciertos semana a semana, La Academia 20 años llegará a su última transmisión y solo cinco concursantes Nelson, Cesia, Rubí, Mar y Andrés, demostrarán su talento en una final cardíaca para encontrar al nuevo ganador de la décimo tercera edición del reality show de canto, quien obtendrá un millón de pesos y tendrá la oportunidad de grabar un sencillo con la disquera Sony Music México.

La Academia 20 años, Rubí revela qué hará con el dinero si gana

Días previos a la gran final, los cinco finalistas en conferencia de prensa, revelaron qué harían con el dinero en caso de ganar y Rubí reveló que le encantaría crear un albergue para los perros de la calle “Me gustaría seguir con mis proyectos, seguir preparándome. Me gustaría también hacer albergues para perritos de la calle, me encantan; mis perritos los recogí de la calle, eran maltratados, entonces me gustaría hacer algo así para todos esos perritos que no tienen familia o que no tienen cariño”, dijo la cantante.

Por primera vez en toda la historia de La Academia, la final se llevará a cabo dos días, el sábado 13 y domingo 14 de agosto, y en la primera parte, Cesia fue la ganadora de un premio de 50 mil pesos y Nelson fue premiado por los críticos con un automóvil.

Durante este concierto, el número 18, Rubí interpretó ‘A Fuego Lento’ de Rosana, sin embargo, recibí muchas críticas por parte de Lolita Cortés y reveló que ha habido un avance pero equivaldría a un cuarto concierto no el de la gran final, “Lo que más deseo es que nos encontremos en los escenarios, hoy estuvo muy lindo, ciertos problemas de afinación pero mi problema es que no estás al nivel de la final”, dijo la crítica Lola Cortés.

