‘Por Mandato del Cielo’: La polémica serie que protagoniza Andrew Garfield que habla de los Mormones

‘Por Mandato del Cielo’, es una mini serie que gira en torno al asesinato de Branda Wright Lafferty y su pequeña hija, desde el momento en que se descubre el terrible hecho, el detective ‘Jeb Pyre’ (Personaje que encarna Andrew Garfield) es quien se toma el caso que traerá consigo situaciones difíciles.

“Mientras el detective Jeb Pyre investiga los eventos que ocurrieron dentro de la familia Lafferty, comienza a descubrir verdades ocultas sobre los orígenes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y las violentas consecuencias de la fe dogmática e inflexible. Lo que descubre Pyre, un mormón devoto, lo llevará a cuestionar su propia fe”, indica la sinopsis oficial de la serie.

El lado oscuro de la miniserie

Sin embargo, más que un drama, es un caso real que se basa en el libro de no-ficción ‘Under the Banner of Heaven: A Story of Violent Faith’ de Jon Krakauer que fue publicado en el año 2003, en el que al parecer el autor trató de ir un poco más allá y se dedicó a explorar sobre un doble asesinato que hubo en los años 80′s en Utah, el de una mujer y su hija, que conmocionó a todos, además de darse cuenta que la Iglesia Jesucristo de los Santos de los últimos días, estaría conectada con esta terrible historia.

Asimismo, se dio a conocer en ese momento que dos hermanos pertenecientes a la comunidad mormona, aseguraron haber sido “los elegidos de Dios” para acabar con la vida de las dos inocentes.

¿Dónde verla?

La miniserie de tan solo 7 capítulos ya está disponible en la plataforma streaming ‘Star plus’, perteneciente a Disney Company.

La receptividad de la serie

Con respecto a la receptividad, a pesar de ser una serie basada en hechos reales, las críticas han sido positivas pues la serie se lleva de una manera sutil y reflexiva.

Según Hollywood Reportes, las insistentes preguntas y como se envuelven en el tema, hace que la historia sea más reflexiva y compleja, por eso llama tanto su atención.

“Su insistencia en preguntar no solo quién lo hizo, sino por qué, por qué y nuevamente por qué, la convierte en algo más grande, algo más complejo, más reflexivo y, en última instancia, mucho más inquietante”.

Mientras que por su parte en Variety hablan sobre la parte sensible, caracterizándola como, “un retrato sensible e íntimo de la motivación de un crimen, replantea el caso con una mirada hábil y empática”.