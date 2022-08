Rosalía, una mujer empoderada que defiende su transformación en la música

Rosalía debuta este 14 y 15 de agosto en el Auditorio Nacional, de la Ciudad de México, con Motomami World Tour, su primera gira mundial integrada por 46 conciertos. La intérprete de pop, flamenco y música urbana celebra su nuevo álbum y los éxitos de su breve pero fructífera trayectoria; además, uno de los países que más la ha sorprendido es México, por su manera de responder a su gira que finalizará en Guadalajara y Monterrey.

Motomami, tercer álbum de estudio de Rosalía, fue estrenado con un concierto en vivo en TikTok. Esta producción generó varios comentarios, a favor y en contra, por los sonidos afrocaribeños como el reguetón y la bachata, así como la música electrónica y balada; también por alejarse un poco del flamenco.

La cantautora española ya está en México, un país que desde su primera visita la asombró por su riqueza cultural y musical. Rosalía no esperaba un recibimiento tan masivo en el aeropuerto de la Ciudad de México; además que sus tres fechas en el país se agotaran a unas horas de salir a la venta.

Despechá

“Hay muchas formas de estar Despechá, en este tema es desde la locura o el descoco, andando sin reservas ni arrepentimiento. Este es el lugar desde el que hago música, desde donde lo hacía cuando empecé y en el que seguiré hasta que Dios diga. Doy las gracias por haber podido viajar en estos últimos años y haber aprendido de músicas de otros lugares, donde artistas como Fefita La Grande, Juan Luis Guerra u Omega me han inspirado y que sin ellos esta canción no existiría”, detalló Rosalía.

Motomami, ¿un grito femenino?

“Esa palabra tiene una gran carga de poder femenino, lo mejor es como la gente le ha dado diferentes significados, eso es lo mejor, que abre una conversación alrededor de una palabra que pareciera tan simple pero poderosa. También generó una respuesta de los Motopapis; la idea no es marcar géneros, sino que cada quien la tome como mejor le parezca”.

Flamenco a la música urbana

“Mis raíces siguen intactas, si hay críticas por dejar un poco ese sonido al flamenco. Los últimos tres años me he transformado en todos los sentidos, y sí hay nuevas influencias, pero siento que mi forma de hacer música no ha cambiado... Soy igual de cantaora”.

México

“España tiene una gran historia con México, en todos los sentidos. Durante mucho tiempo soñé con visitarlo, viajar y conocer su música. Desde la primera hasta la última visita me ha sorprendió mucho. Siento una gran atracción por sus raíces musicales, por sus intérpretes maravillosos que han sido inspiración en mi carrera; Motomami tiene una gran influencia de Latinoamérica.

TikTok

“He decidido que las redes sociales, en especial TikTok, son para divertirme”.

Motomami en México

14 y 15 de agosto, Auditorio Nacional de la CDMX.

17 de agosto, Auditorio Telmex, en Zapopan, Jalisco.

19 de agosto, Auditorio Citibanamex (Monterrey).

