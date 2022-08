El importante mensaje que dejó Tom Hollam antes de despedirse de las redes sociales

A través de su cuenta oficial de Instagram, el actor Tom Holland realizó lo que sería su última publicación por un largo tiempo, indicando que su decisión se debe a que quiere cuidar su estado de salud mental.

De esta manera, no solo informó a todos sobre su receso en las redes sociales, sino que también dejó un mensaje muy importante para todas las personas que se han sentido abrumadas debido a las diversas persecuciones o burlas que se ven en las mismas.

“Existe un estigma terrible contra la salud mental y sé que pedir ayuda no es algo de lo que debamos avergonzarnos, pero es algo que es mucho más fácil decirlo que hacerlo”, explicó el actor mientras nombraba cuatro aplicaciones que ayudan para mejorar en el momento que cualquier persona se sienta abrumada.

Pues, además de ayudar a reanimarse a sí mismo, también pueden ayudar a familiares y amigos, así que Calm Harm, Clear Fear, Combined Minds y Move Mood, son apps gratuitas que Holland las describe como uno de los primeros pasos para ser “más feliz y saludable”.

Asimismo, con un mensaje que inicia saludando y despidiéndose al mismo tiempo, el actor de ‘Spiderman: No Way Home’hizo público su retiro de las redes sociales, las mismas que desde hace 6 semanas no utilizaba

“Hola y adiós, he estado tomando un descanso de las redes sociales por mi salud mental, pero me sentí obligado a venir aquí para hablar sobre ‘Stem4′ y ‘The Brothers Trust’. Stem4 es una de las muchas organizaciones benéficas que ‘The Brothers Trust’ se enorgullece de apoyar, y me gustaría tomarme un momento para arrojar luz sobre su fantástico trabajo”, explicó en la descripción del video, donde además invitó a todos a que compartieran esta publicación con la persona que crean, le pueda hacer falta.

“Tómese el tiempo para ver mi video, y si se siente inclinado a compartirlo con alguien con quien pueda resonar, se lo agradecería mucho”, dijo.

Asimismo, el actor aseguró que tanto Instagram como Twitter son “sobre estimulantes y abrumadores”, aclarando también que muchas de las cosas que lee sobre él, son perjudiciales para su salud.

“Me quedo atrapado y entro en espiral cuando leo cosas sobre mí en línea y, en la última instancia, es muy perjudicial para mi estado mental. Así que decidí dar un paso atrás y eliminar la aplicación”, dijo Holland, finalizando con la frase, “Los amo a todos, y hablemos de salud mental”.

Aquí el video subtitulado en español