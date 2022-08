¡Cesia Sáenz es la ganadora de ‘La Academia’!

Muchas emociones se vivieron en el escenario de este Reality Show que por años ha conquistado los corazones de los mexicanos, ‘La Academia’, durante 20 años ha sido una de las escuelas musicales que cada año ha colaborado para que diversos artistas salgan a relucir su talento dentro y fuera de la ciudad.

Esta vez, luego de 10 largas semanas, entrenamiento y esfuerzo, se dio a conocer el ganador de esta décimo tercera promoción, y es que por primera vez el premio se fue a Honduras con Cesia Sáenz, quien con tan solo 23 años logró cumplir su sueño de ser cantante.

‘Por Amor’ de Marco Antonio Muñiz fue la canción que hoy interpretó, su emotiva inspiración dejó sorprendidos a los jurados que notaron el gran cambio que mostró la joven en comparación al inicio del programa, dejando en claro que no la habían escuchado cantar de esa manera y cuestionando ¿Qué fue lo que hizo diferente?

Ante la pregunta la hondureña solo respondió que pudo conectar con Dios y esto solo se lo debía a él. “Es que esta canción se la dedique a Dios y conecte con él y por eso lo sentí mucho”.

De esta manera, los críticos quedaron sorprendidos, uno de estos fue Lolita Cortez, quien a pesar de siempre tenerle algo negativo, Cesia nunca se rindió e hizo frente ante cualquier cosa que le dijeran.

“Cesia no sabe hacer otra cosa más que hacer las cosas a lo grande, y así cierra, cierra siendo esta leona que ha demostrado una y otra vez que ella va a hacer lo que ella quiera, cuando quiera y como quiera, y eso me tranquiliza mucho, porque me demuestra que es muy segura de sí misma… En tan poco tiempo hiciste tanto, y esa eres tú, nosotros somos tus maestros, pero al final eres tú la que va a vivir tus sueños y la vida te bendice y Dios te bendice con tu voz”, dijo Cortez.

Asimismo, esta noche terminó con 5 jóvenes que de una u otra manera ganaron, además de experiencia, la oportunidad de demostrar sus talentos, así fue como quedaron los finalistas: Rubí en el quinto lugar, Nelson en el cuarto lugar, Mar en el tercer lugar, Andrés en el segundo lugar y Cesia en el primer lugar.