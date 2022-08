Alfredo Adame sorprende a su nieta de 17 años con lujoso regalo de cumpleaños

Alfredo Adame no deja de ser el centro de atención para muchos medios de comunicación o algunos usuarios, ya sea por sus diversas polémicas o la manera en que siempre sorprende a los fans, sin embargo, esta vez, el conductor de Televisión llegó a ser tendencia en las redes sociales, pero no por sus muy famosos pleitos, sino por haberle dado un lujoso regalo a su nieta por motivo de sus 17 años.

En su cuenta de Instagram Adame presumió el BMW color negro en dos fotografías donde también aparece junto a la joven que hace notar su alegría al ver el obsequio que le otorgó su abuelo.

Aunque muy poco se sabe de la relación que ha tenido con su nieta, este día ha demostrado ser uno de los abuelos más complacientes que se haya conocido, desatando una serie de comentarios en el que mucho, pidieron ser sus nietos, mientras que otros pidieron ser el novio de la chica de 17 años.

“¿No me quieres adoptar Adame?”, “Yo quisiera tener una abuelo así de consentidor. Te felicito Señor Adame”, “A caray presente, me interesa su nieta”, “Admirable señor Adame hermoso regalo. ¡Felicidades chica!”, “¿Y no quiere un novio su nieta?”, “¿Quieres ser mi abuelo? Tengo 40 años pero no importa”.

Son algunos de los comentarios que se observan en la publicación que tiene más de mil me gusta.

Asimismo, recientemente su hija Vanessa ofreció algunas declaraciones con respecto a sus hermanos y aunque no ofreció mucho detalle sobre esto, indicó que el galán de telenovelas “Es un hombre de primera” y que no es como muchas veces se muestra, esto también fue respaldado con algunos comentarios en el que varios de sus seguidores le mostraron su afecto.

“Que hermosa nena, igualita a su abuelito de guapote. Muchas felicidades a su nieta, y muchas felicidades a usted por ser un abuelito tan detallista y tan guapo”.

“¡Qué bueno hermano! Tremendo ser humano, por eso Dios te recompensa”.

“¡Qué buen abuelo es! Eso habla de lo mucho que ama a su familia”.

Comentaron algunos de los usuarios.