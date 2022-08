George R. R. Martin confiesa que los showrunners de “Game of Thrones” lo dejaron de lado

George R. R. Martin creador de la saga literaria en la que se basa la aclamada serie de HBO, “Game of Thrones”, confesó recientemente que los showrunners encargados de la adaptación televisiva lo hicieron a un lado a medida que avanzaba la serie.

Y a pesar de que el autor los defendió cuando recibieron muchas críticas negativas por el final que le dieron a la serie, ahora el discurso del escritor es diferente.

George R. R. Martin Cortesía

En una entrevista para el New York Times, George R. R. Martin admite que no fue su decisión alejarse de la adaptación televisiva de su obra, sino de David Benioff y D.B. Weiss.

“Para las temporadas 5 y 6, y sobre todo para las 7 y la 8, me dejaron bastante de lado. ¿Por qué? No lo sé, tendrás que preguntárselo a Dan y David”, fue lo que dijo el escritor.

George R. R. Martin asegura que el final de su saga será muy diferente a la de “Game of Thrones”

A raíz de que el autor se encuentra involucrado en la nueva serie de HBO, precuela de la historia central “Game of Thrones” y que se centra en el surgimiento de la dinastía Targaryen, “House of the Dragon”, George R. R. Martin habló con New York Times sobre ella y del futuro de sus libros.

El autor se ha tardado más de lo esperado en publicar la continuación de los dos libros que culminarían su saga literaria. No obstante, para calmar un poco las ansias de sus seguidores, George R. R. Martin prometió que su historia tendrá un final muy diferente a la serie.

En concreto, se refirió a aquellos que sobrevivieron en la serie y que no lo harán en los libros, y viceversa. Pero habrá que esperar hasta que el autor finalmente decida terminarlos y publicarlos.