Los memes que dejó la corta presentación de Yuridia en La Academia

Este sábado fue una noche de sorpresas para todos, pues Yuridia hizo presencia en ‘La Academia: 20 años’ y aunque no fue de la manera que todos esperaban, igual causó conmoción en muchos de los que admiran a la cantante.

Una de estas personas fue Nelson, que siempre hizo notar su admiración hacia ella, por lo que, a través de un video corto intentó dirigir algunas palabras para todos los presentes y sobre todo para el finalista que tanto aprecio le tiene.

Para dar la bienvenida a la intérprete de ‘Ya te olvidé, Yahir primero le hizo una pequeña broma al alumno justo luego de haber terminado su presentación, haciéndole creer que Yuridia estaría en el escenario.

“Tú nos dijiste una historia, de que te encontraste con una ex académica acá en los pasillos, ¿De quién se trató?”, a lo que Nelson un poco confundido responde “De Yuridia…”, y el animador inmediatamente le indicó con alegría, “¿Qué crees Nelson?, Yuridia está”, interrumpiendo la frase para agregar al mismo tiempo “Ah son mentiras… Yuridia es una gran fan de Nelson y mira el mensaje que te envió”.

Con total emoción el alumno esperó escuchar las palabras de una de sus artistas favoritas.

“Hello amigos de la academia, para mandarles un saludo muy especial, desearles todas la suerte en esta final especialmente… ¿Por qué no? al más fans de todos, Nelson. Muchas gracias por tu apoyo y cariño, me han mandado mensajes de todo lo que has dicho de mí en la academia y pues no me queda más que abrazarte desde aquí y desearte la mayor de las suertes, y bueno, ya me voy porque tengo que ensayar para una de mis giras”, comentó la cantante que no pudo asistir por compromisos laborales.

Sí embargo, esta corta presentación, a muchos les alegró y a otros, no tanto, pero todos coincidieron en algo, hacer memes de ese momento, lo que logró que Yuridia estuviera de número en las tendencias desde el sábado en la noche hasta el domingo, acá te mostramos algunos.

#FinalLaAcademia

¿O sea que no veremos a Yuridia ni a Carlos Rivera en la final? pic.twitter.com/RnhQRNlmwo — Neith 🐪 (@fac_Neith) August 14, 2022

Yuridia mandándole un mensaje a Nelson fue lo más cercano que lograron de tenerla en el escenario y fue lo mejor de toda la temporada. #FinalLaAcademia pic.twitter.com/KrkJRsfu2F — Don Sincero (@Patan_Principe) August 14, 2022

Nelson cuándo le creyo a Yahir que Yuridia estaba en el estudio#FinalLaAcademia pic.twitter.com/ije3cZbD2h — ardillita🏹 (@hesgabs) August 14, 2022

-Yuridia levantando el evento en la final de la academia con un vídeo de 60 segundos 💅🏻✨



-La madrina con sus musicales cada ocho días:#FinalLaAcademia pic.twitter.com/4oP5SMNE5G — Arturo Mimila (@arturomimila) August 14, 2022

Weeeeey @yuritaflowers le mando un mensaje super bonito a Nelson 😭❤️ no cabe duda que Yuridia la más ❤️ #FinalLaAcademia #LaAcademia reinota iconica te amo, sales 30 segundos y ya te robaste el show 💗 pic.twitter.com/W8Ez7F2rQF — Antho ⭐ (@AnthonyIb22) August 14, 2022

Yuridia manda un vídeo a la Academia



*Todo México: #FinalLaAcademia pic.twitter.com/WHuMquTkf1 — Irandhi (@IrandhiHp) August 14, 2022

Nelson y Ludovico nos representan al ver a Yuridia siempre! 🤭❤️ pic.twitter.com/uNZokjH5Cv — Ivanto (@_IvanCruz_) August 14, 2022

Yo pensé que saldría Yuridia cantando No La Beses con Río Roma #LaAcademiaGranFinal pic.twitter.com/nvUFsNSoid — no name. (@lui_c_milio) August 15, 2022