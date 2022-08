Entérate por qué Luis Miguel ya no ve a los hijos que tuvo con Aracely Arámbula

Para nadie es una sorpresa saber que Luis Miguel no es precisamente un padre ejemplar, de hecho, eso lo dejó más que demostrado con su primogénita Michelle Salas.

Pero la gente esperaba que por el tiempo que estuvo junto Aracely Arámbula y los dos hijos que concibió con ella, Miguel y Daniel, tal vez se comportará de diferente manera, pero no fue el caso.

Luis Miguel tiene tiempo que no ve a sus hijos, de hecho la propia actriz ha dicho que ya no espera que su exesposo cumpla con la manutención de ellos, así que prefiere que sus abogados se encarguen.

De hecho, debido al contrato de confidencialidad que Aracely Arámbula firmó para poder estar con el Sol de México, ella no ha podido compartir nada sobre cómo fue su vida junto a él, pero se dice que no fue del todo lindo como hacían ver.

Después del fallecimiento del padre de Aracely Arámbula, Luis Miguel dejó de intentar ver a sus hijos

Después de separarse de Aracely Arámbula, el cantante solo accedía a ver a sus hijos si se cumplían ciertas condiciones y solo si el padre de la actriz, sin compañía de algún otro, los llevaba con él.

Esto porque el astro no quería saber nada de la familia de La Chule, ni tampoco de ella, pero en particular no le agrada su excuñado, Leonardo, ya que al parecer cree que él era quién filtraba cosas sobre su vida familiar a la prensa.

No obstante, también se rumorea que Luis Miguel prefiere mantenerse alejado de sus hijos y tener el menor contacto posible con ellos. Aunque Aracely Arámbula mantiene la esperanza de que algún día su ex muestre más interés en sus hijos.