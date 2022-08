Kate del Castillo confesó que no le gustan las “narcoseries” a pesar del éxito en La Reina del Sur

A pesar de la fama que alcanzó en la Reina del Sur, la actriz Kate del Castillo confesó que no le gustaría que el público la encasille únicamente en papeles de “narcoseries”. Próximamente podrá verse nuevamente a la mexicana interpretar a la famosa “Teresa Mendoza” en la tercera temporada de una las producciones sobre narcotráfico más exitosas de los últimos tiempos.

Fue la misma Kate quien adelantó detalles del regreso de La Reina del Sur, la actriz escribió en su cuenta en Instagram que la espera había terminad.

“Han pasado 1493 días desde que no vemos a la Teresa, pero en Octubre termina la espera. “La Reina Del Sur” regresa a Telemundo con una temporada que dará mucho que hablar”, reseño.

Una de las particularidades que trae esta tercera temporada es que “Teresa Mendoza deja atrás su pasado para empezar una nueva cruzada”. Inclusive el sitio oficial de Telemundo, encargada de la producción, ofreció una transmisión en dónde reveló un trono quemándose, detalle que da idea a lo que se puede esperar en esta próxima serie.

En una declaración a un periodista de la cadena CNN Kate del Castillo dijo que la temporada 3 de La Reina del Sur no estará enfocada en ver a una Teresa dedicada al tráfico de estupefacientes y que ella comoactriz está aburrida de este género.

“Yo creo que ahorita la gente está hasta acá de las narcoseries, ya ni siquiera están teniendo tanto éxito, ni nada. Gracias a Dios ‘La Reina del Sur’ (ha tenido buena acogida), primero porque es mujer. Pero, ahí empezaron las narcoseries con ‘La Reina del Sur’ a partir de ahí”, precisó la hija del también actor Eric del Castillo.

La reina del sur Foto: Tomada de publinews.gt

La famosa actriz Mexicana comentó que a pesar del éxito obtenido tras su protagónico en la narcoserie “a mí en lo personal no me gustan esas series. En la segunda temporada empezamos a alejarnos un poquito de eso y en la tercera, ya no tenemos que ver con el narco”, refirió la actriz.

Al parecer fue por “requerimiento personal” de Kate del Castillo que la historia de Teresa Mendoza estará más alejado del narcotráfico.

“Todos estábamos hasta aquí, vamos a alejarnos y así fue”, finalizó la mexicana.