Kimberly Flores tras escándalo con propina de mesero: “No se crean todo lo que ven”

Este fin de semana la empresaria Kimberly Flores se vio envuelta en un escándalo al hacerse viral un video en TikTok donde se ve a la famosa de 33 años llevarse el dinero que su pareja Edwin Luna, le había dejado al mesero luego que los atendió. La famosa antes de retirarse del sitio se regreso a la mesa donde había compartido con el cantante de regional mexicano y tomó lo que le correspondía al trabajador.

En el video se ve a la guatemalteca preguntarle a su esposo si le había dejado ese monto al mesonero.

“Tú dejaste todo eso de propina”, dice Kimberly.

“Sí, pues era el 10 por ciento”, respondió el cantante.

Aunque la famosa devolvió el dinero con uno de sus acompañantes, de igual forma la acción fue muy mal vista por los internautas, quienes a través de las redes sociales, la tildaron no solo de tacaña, sino de no tener clase.

Ante las fuertes críticas la también cantante aprovechó para decir que el video de la propina que se había hecho viral fue porque ella misma lo editó y compartió.

“Ay sí les voy a contar lo de la propina que se hizo viral, oigan si es que da risa. En TikTok van a aparecer mamadas… Crean las historias cuando es una persona extraña que lo está grabando, pero si yo misma estoy subiendo el contenido, si yo misma me grabé, yo misma lo subí, ustedes ¿creen que se me fue? Yo subí el video. La gente que no tiene ni madres qué hacer lo subió, el propio video que yo subí, ya les he enseñado muchas cosas de mi vida… yo misma subí y fue editado por mí”, precisó.

Recomendó a quienes la han descalificado que “no se crean todo lo que ven… lo bueno es que entre más viral me hacen… así obtienen sus cinco seguidores. Y yo la más mala y la más coda, jalen su propio contenido”, refirió la famosa creadora de contenido.

Kimberly Flores y el vocalista de la banda La Trakalosa de Monterrey Edwin Luna, se comprometieron en septiembre del 2018 y finalmente se casaron el 19 de junio del 2019.

Actualmente Flores se prepara para la nueva temporada de reality show “Rica, famosa y latina” del que formará parte, después participar en “La Casa de los Famosos”, competencia que abandonó debido a ciertos acercamientos con el actor Roberto Romano, con el que muchos usuarios aseguran le fue infiel a su esposo.