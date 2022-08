La Academia: Lluvia de críticas para Alexs Syntek al olvidar y desafinar en el Sirenito

Las críticas y memes en redes sociales no tardaron en hacerse sentir tras la participación de Alexs Syntek en el final de La Academia.

El cantante mexicano interpretó “El Sirenito”, de Rigo Tovar. Durante su presentación fue evidente que se encontraba algo nervioso, al grado de olvidar la letra de la canción, aunque intentó corregir inmediatamente y pasar a la siguiente parte de la letra, el error ya era demasiado evidente.

Por coincidencia en ese preciso momento el camarógrafo enfocó a los jueces para ver sus expresiones, aunque no se les notó sorpresa o disgusto. Ana Bárbara se mantuvo bailando, mientras que Lolita Cortés aplaudía, sin embargo no fue la misma reacción de los cibernautas quienes no tardaron en reaccionar en redes sociales con comentarios negativos ya que se trata de un artista de gran trayectoria.

#LaAcademia

Y ahí viene alex syntek cantando desafiando de nuevo pic.twitter.com/8Iik1d9VpA — ✨I✨ (@1d_MITAM) August 15, 2022

Esta no es la primera vez que Syntek es sacudido por críticas, en otras oportunidades se le ha notado desafinado y fuera de lugar durante el reallity show que cumple 20 años en la televisión mexicana.

Una de estas ocasiones fue al abrir la presentación de Mónica Naranjo, dónde le cambio la letra al tema “El Amor Coloca”. En la versión original, la estrofa dice “huye, sube y vuela. Monta en una estrella pero engánchate de ella”. Alex Syntek cantó: “(...) Monta en una nube pero engánchate a ella”.

Otro hecho reciente durante la semifinal de La Academia, cuando el intérprete de éxitos como Eclipse de Luna quiso opacar a los integrantes originales de OV7 lo que ocasionó que muchos de los seguidores del show se disgustaran, expresando su molestia a través de memes y reacciones al no poder corear los éxitos de la agrupación.

El también productor y compositor, Alexs Syntek, durante el presente año se ha presentado en las giras de diferentes artistas, como es el caso de Alejandro Sanz, Miguel Ríos, Aitana y Morat.

Su último tema se titula “El Mago”, estrenado el 19 de junio que pertenece al álbum homónimo que aún no se ha estrenado.