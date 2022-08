Madre pierde toda su quincena y recibe apoyo de Facebook

Los accidentes siempre pasan y lamentablemente la distracción suele ser una de las principales causas para que sucedan. Tal como le ocurrió a Are Mendoza, quien perdió mil 500 pesos. Esa cantidad sería utilizada, según ella, para comprar la leche de su hijo.

Te recomendamos: ¡Toda una princesa! Abuelita celebra su cumpleaños 87 con fiesta de temática

La madre de familia publicó en el grupo “Pueblo de Santa Lucía y sus Alrededores”, de Facebook, un mensaje que conmovió a todos los vecinos de la alcaldía Álvaro Obregón: “Se que es en vano está publicación, pero aún así voy a hacer el intento. Se me cayeron 1500 pesos por la zona del molino más o menos, Hoy 16 de agosto, entre 8:50 y 9:00 am”, comentó la usuaria de la red social.

Mensaje de Are Mendoza (Captura de pant)

En el mensaje la mamá afirmaba que era todo el dinero de su quincena, y que necesitaba de regreso la suma porque “No tengo para comprarle leche a mi hijo”. Para incitar que alguien le regresara el dinero, pidió que solo le devolvieran mil pesos.

La mujer aceptó que tuvo una distracción, mas era sumamente necesario el dinero. Muchos vecinos leyeron y entendieron la situación y decidieron hacer algo más que publicar un mensaje. Los usuarios optaron por ponerse en contacto con la afectada para realizar diversos donativos y que pudiera tener lo necesario para el alimento de su primogénito.

Por fortuna, los buenos son más y Are lo confirmó con un mensaje en la publicación: “Gracias a todos, los que me están ofreciendo su ayuda, de verdad gracias! No imaginé que tanta gente me apoyara, mi hijo tiene 3 años y toma ya leche entera”.

Te puede interesar: Verano de ahorros con Bodega Aurrera

La mujer agradeció todas las acciones de buena voluntad y aseveró que “tengo la fe restaurada en la humanidad.😞🙏 Gracias”.

La publicación se lleno de muchos mensajes para la madre de familia, algunos de ellos son: “Dios bendigaa todos los que lo estan apoyando” o “Hola yo te apoyo con 500 pesos no es mucho pero de algo te servirán vivo x el árbol mándame mensaje”.

Lo más visto en Publimetro TV: