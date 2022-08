¿Terminaron? Esto es lo que explicó Gabriel Soto sobre el distanciamiento con Irina Baeva

Los rumores sobre la presunta ruptura de Gabriel Soto, de 47 años, e Irina Baeva, de 29, abundan en internet. La mediática pareja pospuso la boda que estaba pautada para 2022, dando más material para las especulaciones.

Irina, nacida en la capital de Rusia, Moscú, el 25 de octubre de 1992, fue la manzana de la discordia que desencadenó la separación de Gabriel Soto y la también actriz, Geraldine Bazán, de quien se separó en 2018, luego de una relación en la que concibieron dos hijas: Elisa Marie Soto y Alexa Miranda Soto.

La última vez que se vieron imágenes de Gabriel Soto junto a Irina Baeva fue a principios de julio de 2022, en el marco de una campaña para “salvaguardar al ajolote mexicano con el apoyo del Laboratorio de Restauración Ecológica de la UNAM”.

En mayo anunciaron que su esperada boda había sido cancelada. Argumentaron que había dificultades para que la familia de Irina viajara desde Rusia para asistir a la celebración, tanto por el contexto mundial provocado por la guerra de Rusia con Ucrania, como por otras razones logísticas, según contaron.

En declaraciones transmitidas durante el programa Sale el sol de Imagen TV, Gabriel Soto respondió a las preguntas de los periodistas que lo abordaron a su paso por el aeropuerto de Ciudad de México.

La respuesta de Gabriel Soto sobre su relación con Irina Baeva

Consultado sobre lo que se ha dicho de la pareja, Gabriel Soto afirmó que son “especulaciones”.

“Son puras cosas especulaciones, es que salió una nota que Irina se fue de viaje sin mí, sí, se fue de viaje sin mí porque yo estoy trabajando, estoy grabando la novela Los Caminos del Amor (…) Me dijo tú vas a estar grabando, tú te vas a Mérida, quiero ver a mis papás, los extraño, los necesito mucho (...) Y fue a ver a su familia”, afirmó.

Soto señaló que Irina tenía más de tres años sin ver a su familia.

“Tenía más de tres años de no verlos”, subrayó.

A propósito de la guerra dijo: “Está todo muy bien, el conflicto (con Ucrania) no está cerca de donde está, ella y su familia está bien”.

Los internautas han sacado sus propias conclusiones sobre la relación de Irina y Gabriel Soto.

“Desde mayo no suben fotos juntos, lo de la boda ya fue mucho cuento. Irina decía para menospreciar la boda de Geraldine que solo los unía un papel, ¿entonces? ¿Por qué tanto rollo con querer casarse? ¿No que muy segura del amor de Gabriel? Y ahora resulta que ella si puede ir a Rusia, pero sus papás no podían volar a México para la boda jajaja .Además, no pone nada en sus historias”

“Algo ha pasado, para mí que los padres de Baeva no están de acuerdo con esa relación, por eso no han querido salir de Rusia o es que no tienen dinero y no les alcanza para pagar, porque Irina dio a entender que Gabriel tenía que pagar los pasajes de su familia y le iba a salir carísimo porque tenían que ir hasta Dubái”.

“Es mi imaginación o cuando Gabriel habla de Irina ¿habla con tono de duda a casarse?”.