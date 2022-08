Peluches Simi: ¿Por qué los lanzan en los conciertos?

Ver algún muñeco del Dr. Simi durante los conciertos parece ser ahora mucho más común, esto ha hecho que algunos cantantes se pongan en contra de una “reciente tradición” que han tomado los jóvenes mexicanos en las presentaciones de sus artistas favoritos, mientras que a otros les ha parecido lo mejor y hasta lo abrazan.

Y, aunque es relativamente nuevo, al parecer intenta en la actualidad ser una de las mejores formas de agradecimiento que se han encontrado. Pero, ¿Cómo inició todo esto?, aquí te contaremos todo lo que se sabe de esta nueva tendencia en México.

México mágico✨

Yo quisiera tener un peluche de Dr. Simi de farmacias Similares💚 pic.twitter.com/mI2iNqLXvl — Manuel H. Borjas (@DESORDEN_MNTL) August 15, 2022

Dr. Simi por primera vez en un concierto

Todo inició en el año 2021 durante la presentación de la cantante noruega, Aurora quien decidió levantar al muñeco representativo de una de las farmacias más famosas de México y abrazarlo de la manera más conmovedora que se haya visto, ese fue un momento icónico en el que muchos de los pertenecientes a este país declararon en sus redes sociales que ese había sido un “Crossover que no sabían que necesitaban”.

A través de Twitter se dio a conocer que esta acción la realizó uno de los usuarios que tiene por nombre ‘Sad Juxn’, cuando escribió “Ayer le lancé un peluche de Dr. Simi a Aurora LOL”.

La acción que fue aplaudida por muchos, se hizo inmediatamente viral, tanto así que muchos internautas le dieron las gracias por haber hecho eso, pues muchos aseguran que les alegró la vida.

“OMG amigo, ¿Fuiste tú? Nos diste uno de los mejores momentos en la historia de México”.

“Jajaja te amo mucho. Gracias por poner esa imagen en mi cabeza”.

Ayer le lancé un peluche de Dr. Simi a Aurora LOL#CoronaCapital2021

pic.twitter.com/CTKFUPfmJJ — Juansiedad (@SadJuxn) November 22, 2021

Otros artistas que también han recibido un Dr. Simi

Coldplay, Maroon 5, Aurora, The Killers, The Strokes, My Chemical Romance, José Madero, Kevin Kaarl, Sliknot, Harry Styles, Mac Demarco, Human Tetris, Ed Maverik, Gorillaz, Lady Gaga, son algunos de los que recibieron el pequeño y amigable recuerdo mexicano.

Ya lo pude descargar, jajajajaja 🤣🤣🤣



Le regaló una dotación de Dr. Simis a quien vaya al concierto de Rammstein pic.twitter.com/zyllJBZKkb — Helena Crowley (@Helena__Crowley) August 16, 2022

Agregados a estos, tenemos La Rosalía que recientemente se llevó una colección de Dr. Simi con una notable emoción.

La campaña en contra de los Simi que involucra a Ramstein

Aunque ningún artista ha manifestado disgusto por esta extraña tradición, algunas personas han creado una especie de movimiento en contra del lanzamiento de los Simi en los conciertos, este es el caso de los fanáticos de Ramstein, el grupo alemán que tiene más de 2 años haciendo esperar a sus seguidores para verlos cantar en vivo, por ese motivo ninguno de ellos quiere que se dañe el momento.