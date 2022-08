She Hulk: Defensora de Héroes llega a Disney+, ¿Dónde y cuándo ver la serie?

La serie She Hulk: Defensora de Héroes llega a Disney+. / Foto: Cortesía

La más reciente serie de Marvel, She Hulk: Defensora de Héroes llegará a la plataforma de Disney+ el próximo jueves 18 de agosto y contará con nueve capítulos en total e incluirá la participación de Mark Ruffalo como el Hulk Inteligente, Tim Roth como Emil Blonsky/Abominación, y Benedict Wong como Wong.

¿De qué trata She Hulk: Defensora de Héroes?

Jennifer Walters (Tatiana Maslany), una abogada que se especializa en casos legales relacionados con lo sobrehumano, atraviesa la complicada vida de una soltera de unos treinta años que, además, es una gigante verde superpoderosa de más de dos metros de altura.

En conferencia de prensa la actriz Tatiana Maslany, reveló cómo se sintió al darle vida a She Hulk, “ Ir a la sala del tribunal fue muy emocionante y divertido. Fue divertido entrar porque tiene todos los elementos de Marvel. Hay grandes piezas de escenario. Sin embargo, también en She Hulk vemos las aplicaciones de citas y cómo lidiamos con ella, también vemos como ayuda a su padre a llevar cosas al garaje. Entonces, es como esos pequeños y dulces momentos lo que realmente me emocionaron de hacer esta serie”.

Asimismo, también mencionó cómo fue trabajar con Mark Ruffalo, quien interpreta al personaje de Hulk quien además, tendrá una aparición especial dentro del show, “Entonces es fácil, como cuando Mark llega al set y es como, Mark y yo estamos haciendo esto, tipo cosas de hermanos, ya sabes, escenas donde estamos rasgándonos el uno al otro pero también otras donde nos queremos mucho. Fue una dinámica muy fácil de llevar a la cámara porque simplemente estaba bien, todo tenía sentido”.

Horarios para el estreno de She Hulk: Defensora de Héroes

02:00 AM - México, Nicaragua El Salvador y Costa Rica.

03:00 AM - Perú, Panamá, Ecuador y Colombia.

04:00 AM - Venezuela, Cuba, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana.

05:00 AM - Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay.

09:00 AM - España.

¿Cuándo se estrena cada capítulo de She Hulk: Defensora de Héroes?

Capítulo 1 - Jueves 18 de agosto

Capítulo 2 - Jueves 25 de agosto

Capítulo 3 - Jueves 1 de septiembre

Capítulo 4 - Jueves 8 de septiembre

Capítulo 5 - Jueves 15 de septiembre

Capítulo 6 - Jueves 22 de septiembre

Capítulo 7 - Jueves, 29 de septiembre

Capítulo 8 - Jueves 6 de octubre

Capítulo 9 - Jueves 13 de octubre

