Días atrás, la modelo y cantante brasileña Natalia Subtil reveló que había solicitado la pensión alimenticia al papá de su hija Mía, Sergio Mayer Mori, y compartió que el joven de 23 años de edad, nunca le ha dado la manutención por lo que ya inició un proceso legal en su contra.

Sergio Mayer Mori se defiende de las acusaciones de Natalia Subtil, mamá de su hija. / Foto: JDS (Jds:Emme)

En una alfombra roja, la modelo dijo lo siguiente, “Es un derecho de mi hija, nunca ha dado pensión alimenticia, pero ya llegué a un punto donde me harté y ya dejé de luchar porque es un desgaste, mi hija ya se acostumbró a que su papá no esté, pero ya empecé un proceso legal”.

Sergio Mayer Mori se defiende de las acusaciones de Natalia Subtil, mamá de su hija

Días más tarde, Sergio Mayer Mori arribó al aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tras permanecer por más un año en Barcelona, España donde grabó la serie Rebelde de Netflix, y la prensa ya se encontraba esperándolo para cuestionarlo acerca de las declaraciones que hizo la mamá de su hija Mía.

“Sigue diciendo cosas pero justo a eso vengo, vengo a encargarme del tema, siempre he estado al pendiente de mi hija, independientemente de la distancia que ha sido un factor muy fuerte, ya estoy acá y se trata de acciones, me siento calmado y ahorita que aterricé le marqué porque le dije que quería verla muy pronto”, dijo el actor mexicano.

Sergio Mayer Mori se defiende de las acusaciones de Natalia Subtil, mamá de su hija. / Foto: Instagram

A Sergio Mayer Mori le gustaría volver a ser papá

“Es difícil tener una hija con una persona con la cual no estás en una relación y que tiene una mentalidad muy diferente”, agregó el actor y cantante. Asimismo, compartió que no descarta la posibilidad de tener otra hija junto a su actual pareja Raquel Chaves, “Quiero volver a ser papá en algún momento pero ahorita no, llevo cinco años enamorado de ella por completo y eso no va a cambiar nunca”.

Sergio Mayer Mori y Raquel Chaves.

