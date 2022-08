Lorena Herrera revela que en un casting Sergio Andrade y Gloria Trevi le pidieron que se desnudara

Lorena Herrera confesó que a comienzos de su carrera, Gloria Trevi la puso en contacto con su ex manager, Sergio Andrade y este le pidió en el casting que se desnudara en un casting.

Cabe señalar que el controvertido productor musical tiene un largo historial de amoríos, y la mayoría de ellos las mantuvo con jovencitas menores de edad, quienes creían en la promesa que les hacía Sergio Andrade de convertirlas en una cantante exitosa.

Lorena Herrera empezó en el mundo del espectáculo como modelo, y gracias a un desfile, conoció a David Agrasánchez, un reconocido productor que le ofreció su primer papel en la película “Durazo, la verdadera historia”, en 1988.

¿Cómo llegó a conocer a Gloria Trevi y Sergio Andrade?

De acuerdo a lo que contó la propia Lorena Herrera, fue Gloria Trevi quién se acercó a ella cuando estaba en un popular café en Ciudad de México, y le dijo que Sergio Andrade estaba buscando una chica igual a ella.

“Oye, es que tú estás muy guapa, es justamente lo que está buscando Sergio Andrade”, relató la también cantante. Y cuando concordó una reunión con el ex representante, este le dijo:

Sergio Andrade, Gloria Trevi, Mary Boquitas

“Bueno, yo quiero lanzar a una cantante con un look muy sexy, pero muy loco, fuerte agresivo. ¿Estás dispuesta a hacer locuras en el escenario?”, a lo que después en otra reunión, donde ella firmaría un contrato musical con él, este le pidió que se desnudara.

“Pero sí te voy a pedir una cosita, en el casting, al final te va a pedir que te desnudes”, las explicaciones que él le dio para hacerlo no le encontró sentido, pero debido a los contactos que tenía Andrade y a la súplica de Trevi accedió a hacerlo.

Según la actriz que ahora tiene 55 años, Gloria Trevi se le hincó de rodillas y le rogó que se desnudara. “Si no lo haces me van a correr, por favor, me lo prometiste”.

“Pues ya, me quité la ropa, me dijo: camina para allá, camina para acá, levanta los brazos, voltéate, listo”, explicó que ella estaba preparada para actuar en caso de que algo más pasara, pero nunca recibió una propuesta ni invitación a nada más.