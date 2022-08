Manelyk de Super Shore habla sobre el cierre de su cuenta de Instagram

Hace unos días se dio a conocer a través de las redes sociales que a la influencer Manelyk González se le cerró de una manera inesperada su cuenta oficial de Instagram, lo que trajo diversas especulaciones y comentarios tanto en contra como en apoyo a la joven.

De esta manera, solo a través de su cuenta oficial de Twitter se manifestó la modelo hasta el momento, indicando en algunos tuits como se sentía al saber que por ahora no puede publicar historias.

“Que ansias de querer subirles historias y no tener donde”, “¡No tengo control de mi vida! Así me siento”, fueron algunos de los tuits que logró escribir.

Que ansias de querer subirles historias y no tener donde 😮‍💨 — Manelyk 🎀 (@manelyk_oficial) August 16, 2022

No tengo control de mi vida!!! Así me siento 😒 — Manelyk 🎀 (@manelyk_oficial) August 17, 2022

Por otro lado, no fue sino hasta hace unas horas que González logró subir una breve historia en la que explica la situación en la que se encuentra, utilizando así su cuenta antigua que fue creada para su participación en Acapulco Shore, donde aclaró que no sabe bien el por qué pudieron haberla cerrado.

“Vengo acá para decirles que yo tampoco sé que caraj*s pasó con mi instagram, solo me lo cerraron. No sé qué pasó, yo también estoy como ustedes, pienso que fue error de Instagram, o no sé si alguien me haya hecho la perr*da, pero he visto un par de cosas en redes sociales que digo, ¿Por qué la gente esta tan traumada conmigo? O digo, ¿Qué hice?, o sea ¿Qué? ¿Humor?”, explicó la ex Acapulco Shore.

Asimismo, un poco después subió otra historia donde decía que, aunque no sabe bien qué ocurrió, al parecer solo son cuestiones de papeles, pero no tiene nada que ver con un reporte o Hackeo y que luego de ese proceso, espera se solucione el problema, agregando también que mientras tanto estará haciendo ejercicios para entretenerse, porque su primera decisión era quedarse en su casa viendo películas, pero recapacitó y vio que lo mejor era levantarse y seguir su vida normal.