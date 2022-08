Sarah Portaluppi está lista para mostrar su talento al mundo

“Cuando Me Miras” y “Te Creía” son los dos sencillos con los cuales la cantante mexicana Sarah Portaluppi ha dado a conocer su nombre. En entrevista con Publimetro, Sarah comentó, “La canción de Te Creía la escribí por una situación que me pasó en la secundaria con una compañera y comencé a escribir en notas lo que iba sintiendo”. Es preciso decir que esta canción la produjo Alex Hoyer, quien también co-escribió parte de la letra.

De la misma manera, Sarah Portaluppi platicó, “Alex es una súper persona entonces me fue fácil escribir con él la canción. Tiene un corazón súper lindo y fue muy trabajar con él y estoy muy agradecida por esta canción”. Cabe mencionar que Portaluppi está arrancando su carrera musical y de su gusto por la música contó, “Desde muy niña hice muchas actividades relacionadas con la música como el baile y el canto”.

Sarah Portaluppi está llena de sueños e ilusiones

Es preciso decir que Sarah Portaluppi confesó que fue desde el año pasado que ella comenzó a escribir canciones y le gustó mucho. “Yo no sabía que podría componer tan bien y me gusta escribir porque puedes expresar tus sentimientos a través de la música y también me gusta que la gente se pueda identificar con las canciones”, dijo la joven cantante.

Sarah Portaluppi. Sarah Portaluppi. / Foto: Cortesía.

Finalmente, Portaluppi comentó que le gustaría colaborar en un futuro con Danna Paola que es alguien a quien ella conoce. “No a toda la gente le va a gustar lo que haces pero siempre debes escuchar a las personas que te quieren para seguir adelante”, fue el consejo que le dio Danna a Sarah acerca del medio artístico. Para concluir la artista dijo que dos de sus artistas favoritas a las cuales admira mucho también son Taylor Swift y Olivia Rodrigo.

