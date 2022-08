Cristian Castro regresa a Uruguay y este es el motivo

Recientemente el cantante mexicano, Cristian Castro, había confesado durante una entrevista el motivo por el cual prefirió emigrar de su país natal hace más de 20 años, indicando que la verdadera razón fue la inseguridad, ya que dos veces fue víctima de robo, aunque esto nunca trató de denunciarlo, dejando sorprendido a todos porque nunca antes había comentado sobre lo sucedido.

“Me salí en el 94 porque sí me asaltaron como unas tres veces, me bajaron del coche y luego se metieron a mi casa ocho chavos, ¿por qué más me voy a ir?, ¿cómo los voy a dejar?”, explicó y agregó también que México era “el país más hermoso del mundo.

De vuelta a Uruguay

Luego de haber dejado su país natal, el intérprete de ‘Azul’ se fue a Uruguay y posteriormente a Argentina, país donde se encuentra participando como uno de los jueces en el programa ‘Canta Conmigo Ahora’.

A meses de haber iniciado esta nueva vida, el artista confesó en una entrevista publicada por ‘Nuestra Tarde’, que prefirió regresar a Uruguay por su propio bien, indicando que nuevamente fue parte de un robo ocurrido en su residencia en Buenos Aires.

“Ustedes saben que siempre estoy integrado y agradecido, pero lamentablemente me pasó eso y lo tomé de la mejor manera. Me fui a Uruguay para no molestar”, afirmó luego de que confirmara que entraron a su casa y se llevaron algunas pertenencias en el país Suramericano, señalando en el medio argentino que estaría viviendo en Punta del Este, Uruguay.

“Me mudé a la Argentina, pero me asaltaron un poquito. Me fui a Uruguay y ahora estoy viviendo en Punta del Este”, confirmó.

De esta manera, también agregó a su comentario que siempre estará agradecido con Argentina por el recibimiento.

“Los invito cuando quieran a un asadito… Ustedes saben que siempre estoy integrado y agradecido con Argentina, pero lamentablemente me pasó eso y lo tomé de la mejor manera.”, finalizó el cantante.