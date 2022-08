La cantautora norteamericana Fletcher estuvo de visita en Ciudad de México y aprovechó para realizar una gira de medios donde presentó su más reciente sencillo titulado ‘Becky’s So Hot’ perteneciente a su álbum debut ‘Girl Of My Dreams’, que verá la luz el próximo 16 de septiembre.

El video musical está protagonizado por la actriz Bella Thorne y la artista reveló, “Le envié un mensaje de texto que decía ‘¿Cuáles son las posibilidades de que seas mi fantasía en el video de ‘Becky’s So Hot?’ y ella accedió, es tan amable y es muy fácil trabajar con ella, nos divertimos mucho, ella le dio vida a la canción”.

Fletcher presenta el sencillo 'Becky’s So Hot' protagonizado por la actriz Bella Thorne. / Foto: Cortesía

Asimismo, a tan solo un par de días de su lanzamiento, Fletcher hizo el debut de ‘Becky’s So Hot’ en el festival de música Lollapalooza Chicago 2022, “Fue una locura, fue la primera vez que la cantaba en vivo, nos presentamos en el escenario principal del festival frente a 25 mil personas, necesitaba que alguien me pellizcara porque no lo podía creer”.

Este tema pertenece a su álbum debut ‘Girl Of My Dreams’ que se estrenará el 16 de septiembre, “Mi mamá tenía este sueño recurrente donde veía a esta niña con cabello negro ondulado y largo mientras montaba a caballo y cuando nací no tenía el cabello negro ni ondulado y se volvió una metáfora porque no era la niña de los sueños de mi mamá y no soy muchas de las cosas que la gente quiere que sea, yo crecí siendo queer y en un pueblo muy pequeño. Se trata de un viaje de autoexploración, se trata de esa evolución”.

La cantante mencionó que siempre es aterrador lanzar una canción que fue escrita desde el corazón y con este álbum tuvo varias emociones encontradas, “Fue triste, y aterrador pero tan liberador al mismo tiempo la gente podrá conectar muy fácilmente, verán muchas sorpresas”.

Fletcher comentó que el primer concierto al que acudió fue uno de Britney Spears y se dio cuenta de que demostraba su sexualidad tan fácilmente que la gente llegaba a ponerse incómoda y eso iniciaba una conversación, “Me di cuenta que la gente lo veía como un tabú y las personas lo criticaban, realmente vi que era una manera de autoexpresión en su máxima expresión, un espacio seguro donde las personas se sienten cómodas y seguras de mostrarse como son en realidad”.

Por último, reveló que está muy ansiosa de poder regresar a México en 2023 y ofrecer un concierto para todos sus fans, además, entre sus planes para el resto de este año, se encuentran seguir escribiendo canciones y será la invitada especial para los conciertos de Panic! At The Disco de la gira Viva Las Vengeance.

