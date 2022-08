Pepillo Origel: ¿Cuál es su estado de salud tras ser operado de emergencia?

Hace un par de meses, el periodista Juan José Origel anunció su retiro definitivo de los medios luego de 40 años de dedicación, ya que consideraba que era el momento de dar por terminada su labor, aclarando que se siente satisfechos por el esfuerzo y dedicación que mantuvo durante tanto tiempo.

Tras ese emotivo momento, el pasado jueves el reconocido ‘Pepillo Origel’, alarmó a todos sus seguidores pues a través de sus redes sociales dio a conocer que estaba en el hospital a haber sido operado de emergencia.

Con una imagen publicada en su cuenta de Instagram, en la que se ve acostado en la cama de un hospital, el reconocido periodista de espectáculos indicó a los internautas que la cirugía habría sido a causa de una hernia. “Pues otra vez me operaron de una hernia aquí en León. Gracias a Dios y el doctor Héctor Flores todo salió bien”, escribió, y aunque no se le veía mal semblante, algunos famosos y fanáticos no dudaron en enviarle sus buenos deseos.

“Bendito sea Dios, cuídese mucho que su recuperación sea la más favorable. Estará en mis oraciones”.

“Pronta recuperación Sr. Origel, mi conductor de espectáculos favorito por toda la eternidad”.

“Pepillo gracias a Dios estás bien. Deseo tú pronta recuperación. Te envío abrazos”.

Escribieron algunos usuarios.

Asimismo, algunos amigos del medio como Raúl Araiza, Lucía Méndez, Pedro Sola, Eduardo Carrillo, Maribel Guardia, Héctor Sandarti, Victoria Ruffo, entre otros, también le hicieron llegar sus mensajes de apoyo.

De esta manera, poco tiempo después anunció su salida del hospital con otra fotografía en la que está en una silla de ruedas. “Gracias a Dios saliendo del hospital. Adolorido pero sin hernia”, comento en la descripción y aunque no ha dado detalles de su salud hasta el momento, en las imágenes aunque cansado, no se ve en mal estado.