Alondra de la Parra y Gabriela Muñoz hacen arte sin etiquetas

Alondra de la Parra y Gabriela Muñoz presentan The Silence of Sound. (Foto: David Ruano.)

Alondra de la Parra y la reconocida clown mexicana Gabriela Muñoz hacen realidad el sueño de llevar a los escenarios el espectáculo The Silence of Sound, un proyecto que se pensó hace siete años y ya está listo para cobrar vida.

“No es ópera, no es ballet, no es clown. No te puedo decir qué es y eso me encanta. Tú le puedes llamar como quieras después de venir a verlo, pero me encantaría vivir sin etiqueta, que nadie pudiese decir qué es, que simple y llanamente lo disfrutáramos como tal. (...) Creo que cuando realmente logremos dejar de encasillar las cosas encontraremos una libertad creativa maravillosa y eso es lo que The Silence of Sound propone”, adelantó Alondra de la Parra.

Alondra de la Parra y Gabriela Muñoz presentan The Silence of Sound. (Foto: David Ruano.)

La directora de orquesta y Gabriela Muñoz, decidieron unir fuerzas para crear una historia novedosa y que se convirtió en una manera de fusionar sus propias habilidades.

”Muchos años antes, como directora de orquesta dirigiendo todo tipo de repertorio con orquestas en muchos países del mundo, me di cuenta de que realmente no existen muchas obras donde tengamos una introducción a la orquesta, al lenguaje del repertorio sinfónico para cualquier público. Algo que te introduzca a este mundo y que rápidamente puedas entender de qué va. (...) Yo quería crear una herramienta para que cualquier persona, así sea ya gran conocedor o conocedora de la música sinfónica o un niño, un joven que no ha estado cerca, que cualquier público tuviera una manera de entrar en este mundo de fantasías, de historias, de posibilidades que nos da el idioma de la orquesta”, señaló.

Por su parte, Gabriela Muñoz compartió, “Lo más bello ha sido para mí el fusionar nuestros mundos, que parecieran tan diferentes y que de alguna u otra manera puedan tomarse de las manos de una forma muy natural para contar esta historia. Sin duda ha sido un reto para mí, pero he aprendido algo bellísimo. Normalmente yo traduzco la imagen en movimiento y ahora no es nada más la imagen, sino la musicalidad, acomodarla en mí para poderla bailar y contar esta historia”.

La música que acompaña a The Silence of Sound, fue una curaduría de Alondra de la Parra quien junto con Gabriela Muñoz, eligieron piezas que se convierten en otro personaje dentro de la historia.

“Nos echamos una primaria de creación con este proyecto, y por fin, lo presentamos en México, nada me puede poner más contenta por compartir esta aventura que hemos vivido para presentarla en nuestro país”, agregó Gaby Muñoz, Chula the Clown.

“Cada vez hay más mujeres haciendo clown, pero somos pocas. Los payasos y circos se están haciendo más contemporáneos. Este espectáculo es una invitación a sentir la música, a través de mi personaje, que redescubre la libertad personal”. — Gabriela Muñoz, clown.

¿De qué se trata The Silence of Sound?

Introducción. El público pasará por cada una de las secciones de la orquesta: maderas, cuerdas, percusiones, metales; además de interacciones con un violín y chelo.

Historia. La narración tiene un idioma universal, con un repertorio amplio de la música sinfónica del Siglo XX

Mensaje. La historia muestra las emociones y momentos del ser humano a través de un juego, bajo distintas escenas en el mar o bajo las estrellas.

Fusión. Mímica, música, luces, proyecciones y la orquesta son parte de The Silence of Sound, que tiene una duración de una hora 15 minutos.

Alondra de la Parra y Gabriela Muñoz presentan The Silence of Sound. (Foto: David Ruano.)

¿Qué ciudades visitarán?

6 de septiembre, Palacio de Bellas Artes (Ciudad de México).

9 y 10 de septiembre, Conjunto Santander (Guadalajara).

13 de septiembre, CC Universitario Bicentenario (San Luis Potosí).

15 de septiembre, Show Center (Monterrey).

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV: