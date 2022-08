Andrew Garfield: Esta es la razón por la que no tiene redes sociales

El nombre de Andrew Garfield nuevamente vuelve a sonar en los diferentes medios de comunicación desde su aparición en ‘Spiderman sin camino a casa’ y su más reciente actuación en la serie ‘Por mandato del cielo’, y es que el famoso de cierto modo dejó una marca en cada uno de los usuarios que lo han visto en algunas producciones.

Sin embargo, lo que hace extrañar a muchos es que el actor, a pesar de ser reconocido, no posee redes sociales, algo que actualmente es muy común utilizarlo, sobre todo si eres una celebridad.

De esta manera, el estadounidense dio a conocer el motivo por el cual no utiliza estos medios que lo acercan más a sus fans, considerando que su mejor decisión fue haber cerrado su cuenta de Facebook, hace aproximadamente 15 años.

“Si quería tener una vida privada, de protección, libertad y plenitud, sabía que no iba a poder estar expuesto a todas las personas sin rostro, sin voz y sin nombre que hay en las redes sociales”, reveló el actor de 39 años al programa ‘Sway’ de la revista The New York Times.

Asimismo, continuó explicando que en la actualidad muchos se dejan llevar más por la imagen, sobre todo los jóvenes, viéndolo todo de una manera superficial.

“Especialmente para los jóvenes y las mujeres jóvenes, particularmente Instagram, la obsesión con la imagen ahora, el tipo de imagen bidimensional que presentamos comparando nuestro interior con el exterior de otras personas”.

Andrew también indicó que no le gusta mostrar todo de su vida privada “Creo que es porque sólo entrego lo que me da comodidad. Y es auténtico. Soy yo”, dijo. “Pero hay partes de mí que son mías y que quiero, necesito proteger. Y estoy muy, muy feliz con eso. Estoy feliz de haber recibido esa experiencia temprana en las redes sociales. Porque me asustó un poco, para ser franco”, explicó Garfield con respecto a las redes sociales.