Big Time Rush en México, ¿Qué canciones van a presentar en el concierto?

La boy band estadounidense Big Time Rush, conformada por Kendall Schmidt, James Maslow, Logan Henderson y Carlos PenaVega llegará a México con la gira Forever Tour comenzando en el Auditorio Telmex de Guadalajara el 23 de agosto, para después trasladarse al Palacio de los Deportes de la CDMX el 24 de agosto y terminar con un increíble show en el Auditorio Citibanamex de Monterrey el 26 de agosto.

Big Time Rush llega a México con el Forever Tour, ¿Qué canciones van a presentar en el concierto?. / Foto: Getty Images (Lisa Maree Williams)

La banda se desprende de la serie de televisión Big Time Rush estrenada en noviembre de 2009 y que terminó en agosto del 2013. Asimismo, el grupo cuenta con una película titulada “Big Time Movie” y tres materiales discográficos en total ‘Elevate’, ‘BTR’ y ‘24/seven’, y tras ocho años, regresaron con los sencillos “Call It Like I See It” y “Not Giving You Up”, para después estrenar varios singles en su versión acústica y posteriormente lanzar “Fall” y “Honey” y su más reciente tema “Dale Pa’ Ya” junto a Maffio.

Big Time Rush llega a México con el Forever Tour, ¿Qué canciones van a presentar en el concierto?. / Foto: Getty Images (Jason Kempin/Getty Images)

¿Qué canciones presentará Big Time Rush en su concierto?

“Windows Down”

“Music Sounds Better”

“Honey”

“Love Me Again”

“Any Kind of Guy”

“Amazing”

“Call It Like I See It”

“Show Me”

“Not Giving You Up”

“Halfway There”

“Stuck”

“No Idea”

“Confetti Falling”

“I Know You Know” (Acoustic)

“Worldwide”

“Time Of Our Life”

“Paralyzed”

“Fall”

“City Is Ours”

”Big Night”

“Til I Forget About You”

“Nothing Even Matters”

“If I Ruled the World”

“Big Time Rush”

“Boyfriend”