Cajera enamora a miles de usuarios y se convierte en “Modelo Oxxo”

Las tiendas de autoservicio son muy conocidas por tener una muy mala reputación en la atención al cliente. Además, sus cobros suelen tardar ya que solo tienen una caja abierta. Sin embargo, en las últimas horas la tienda OXXO se viralizó por razones ajena a las mencionadas.

Te recomendamos: Estas son las deportistas que se sumaron a OnlyFans

Alex Silva es una joven que con solo 11 videos se ha ganado la atención de millones de personas. En su cuenta personal de TikTok la influecer relata cómo es trabajo dentro de estas cadenas comerciales.

En cada una de las grabaciones, Alex muestra su uniforme el cual posee con los colores distintivos de la empresa. Desde cómo es trabajar en el turno nocturno, hasta las bromas que le hacen los clientes, la joven posicionó a la empresa en una de las más vistas en las últimas horas en la plataforma de vides cortos.

Te puede interesar: Verano de ahorros con Bodega Aurrera

Silva suma más de 10 millones de reproducciones, donde miles de usuarios colocan sus mensajes de apoyo y cariño. Mismos que la han apodado como la “Modelo OXXO”. Algunos de los comentarios que se pueden leer son: “Nunca he visto esa promo en el OXXO *Ir a comprar y encontrar al amor de tu vida*” o “Trabajas al lado del hospital Victoria? Una vez me atendió una chica y me enamore Jajajaja no se si eras tú”.

Lo más visto en Publimetro TV: