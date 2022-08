Demi Lovato cumple 30 años: Así ha sido la difícil vida de la artista y como ha logrado superarlo

Desde muy pequeña, Demi Lovato ha participado en diversas producciones, en su mayoría pertenecientes a Disney, como ‘Camp Rock’, la cual protagonizó junto a los Jonas Bothers, o ‘Programa de protección para Princesas’ con Selena Gómez, en ese momento siempre se vio a una inocente niña queriendo lograr sus sueños de ser actriz y cantante, lo cual logró con el canal estadounidense antes mencionado.

Sin embargo, como muchos artistas, detrás de las cámaras los problemas en su vida personal aumentaban cada día, en paralelo a las primeras producciones. La cantante con tan solo 12 fue diagnosticada con desorden bipolar y a los 17 inició su vida con estupefacientes, utilizando la vida de su padre para excusarse, “Mi padre fue un adicto alcohólico y supongo que quise saber lo que encontró allí”, dijo en el año 2009.

Con el paso del tiempo su adicción fue creciendo, asegurando que “no podía estar más de media hora sin consumir” y muchas veces lo realizó en público sin que nadie se diera cuenta. “Mi consumo podía esconderlo donde fuera… La llevaba en los aviones. Básicamente lo contrabandeaba y sólo esperaba a que todos en primera clase se fueran a dormir y lo hacía allí mismo. Me escabullía al baño y lo hacía”, explicó en el documental ‘Simply Complicated’, en el 2017.

También reveló algunos momentos difíciles que tuvo que pasar durante su gira en Perú, donde fue ingresada a un centro de rehabilitación en noviembre de 2010, mientras estaba de gira con el elenco de ‘Camp Rock 2′.

En 2011 logró salir de la clínica, retomando así sus compromisos pero siempre bajo supervisión de familiares y médicos, indicó también que ese pudo ser uno de los peores momentos que pudo vivir. “Creo mi peor momento fue ese. Estaba muy enferma. Llegué a pensar que el jugo de naranja me iba a hacer engordar”, explicó pues también mantenía cierto desorden alimenticio.

De esta manera, fue en ‘Demi Lovato: Dancing with the Devil’, una serie documental, donde la celebridad confesó una anécdota del año 2018 cuando tuvieron que llevarla al hospital de urgencia debido a una sobredosis en ese momento que casi acaba con su vida.

“Mis médicos dijeron que tenía de cinco a 10 minutos más de vida. Si nadie me hubiera encontrado, entonces ya no estaría aquí. Crucé una línea que nunca había cruzado. Quiero dejar las cosas claras sobre lo que sucedió”, explicó en el film.

Asimismo dio a conocer que a la edad de 15 años fue abusada sexualmente por un compañero de Disney, algo que no había dado a conocer hasta ese momento.

“Cuando era adolescente, estaba en una situación muy similar. Perdí mi virginidad en una violación. Yo era parte de esa multitud de Disney que dijo públicamente que estaban esperando hasta el matrimonio. No tuve la primera vez romántica… Luego tenía que ver a esta persona todo el tiempo, así que dejé de comer y lo sobrellevé de otras maneras”, explicó sin dar mayor información sobre su agresor.

Actualmente Demi sigue sobrellevando su situación de diversas maneras, y hasta el momento continúa tomando licor y fumando.

En el 2021 se identificó como género no binario, sin embargo, recientemente volvió a utilizar pronombres femeninos, acotando que, “Soy una persona tan fluida, que últimamente me siento más femenina, así que lo he adoptado de nuevo”.