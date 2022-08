Ingrid Coronado le tira una indirecta a la viuda de Fernando del Solar

Ingrid Coronado aclaró que nunca interpuso una demanda contra su ex pareja, Fernando del Solar, antes de que falleciera, sino que todo fue parte del proceso iniciado por el propio conductor en la demanda de divorcio.

Luego del triste suceso, la también actriz expresó que dejaría que todo el proceso lo terminaran sus abogados, no obstante, la viuda del presentador de televisión, Anna Ferro, la acusó de querer robarle todo el patrimonio que le había dejado su esposo.

Cuando le preguntaron sobre lo que opinaba sobre esta acusación, Ingrid Coronado reveló no saber nada, además de que no le gusta hablar sobre temas legales.

“Finalmente deben de estar donde deben de estar, en manos de los abogados… Yo he demandado a quien he necesitado ponerle un límite. Mi abogada mencionaba que nunca he demandado al padre de mis hijos, que en paz descanse… No, (él me demando ocho años antes de morir)” expresó la ex Garibaldi.

Ingrid Coronado afirma que ella nunca hablaría de temas legales con la prensa

Con respecto a la indirecta que le lanzó a la viuda de Fernando del Solar, tiene que ver con el comentario que hizo sobre no hablar de temas legales con la prensa, como lo está haciendo ella.

“No me gustaría hablar de ese tema… Apuesto por lo legal, lo he hecho en todas las situaciones de mi vida, me encantaría no tener que estar así, me cuesta un dineral, pero tengo que apostar en lo que para mí es lo justo y eso es lo que seguiré haciendo”, explicó Ingrid Coronado.

Pero luego lanzó la indirecta: “Para mí el litigar en medios no es hacer las cosas, para mi es demostrarle a mis hijos y mi familia quién soy a través de mis actos, trato de hacer las cosas correctamente”.

Asimismo, mencionó que sus hijos no tienen ningún tipo de relación con Anna Ferro. También reveló que el único objetivo que tiene en la vida es criar a sus hijos y que ellos estén sanos y felices “y lo estoy logrando, ese es mi mayor orgullo, que más le puedo pedir a la vida”.