Irina Baeva regresa a México luego de su viaje a Rusia: “vine recargadísima de energía”

La actriz de origen ruso Irina Baeva dio a conocer que ya se encuentra de regreso en México tras visitar su familia en Rusia, viaje que hizo sin su prometido Gabriel Soto, por lo que internautas aseguraban que la pareja no está pasando por un buen momento.

Sin embrago, todo fue desmentido por el actor, quien aseguró a los medios que solo se trataba de “especulaciones”.

Seguidamente explicó que Irina viajó a Rusia porque tenía más 3 años sin ver a sus padres y que no pudo acompañarla porque se encontraba grabando su nueva telenovela ‘Los Caminos del Amor’, producción que protagoniza junto a Susana González.

Baeva escribió en su cuenta de Instagram que finalmente se encontraba junto a su familia.

“F A M I L I A ❤️ después de 3 años y 40hrs de vuelo por fin volví a ver y abrazar a mi mamá y mi papá, a mi hermana y su familia! 10 días, sin duda, es poco, pero lo que más importa no es el tiempo sino la calidad. De los viajes más esperados, lágrimas de reencuentro y de despedida pero siempre juntos! Más que nunca. Siempre en mi corazón ❤️💫🙏🏼 GRACIAS!”

Luego de esta recarga emocional, la también modelo comunicó que había regresado a tierras aztecas y que estaba feliz de los días vividos en su país natal.

“Oigan, hola. Pues ya estoy de regreso en México lindo y querido”, expresó Irina Baeva.

La pareja no ha dejado de ser centro de atención desde que anunció su compromiso el 25 de octubre del 2020, tras una situación bastante polémica, pues el romance nació de una infidelidad.

Soto era esposo de la también actriz Geraldine Bazán, al momento de iniciar su amorío con la rusa, por lo que muchos le adjudican la ruptura del matrimonio que tenía 10 años y dos hijos.

Geraldine Bazán y Gabriel Soto La pareja estuvo casada durante 10 años. (Agencias)

Todo apuntaba a que Irina y Gabriel se casarían en el pasado mes de julio, pero no fue así. La pareja anunció la cancelación de la boda, alegando que se debía a dificultades con el traslado de la familia de Irina debido al conflicto armado que atraviesan Rusia y Ucrania.

Pero esto no fue suficiente para dispersar las dudas en torno a la posible separación. Al parecer el mexicano no quiere casarse. Recientemente fuentes cercanas a la pareja dijeron que Soto retomó su romance con Martha Julia, por lo que tomó la decisión de no casarse con Irina, y que, por esto, Baeva viajó a Rusia bajo la excusa de que tenía mucho tiempo sin ver a sus padres.

Gabriel y Martha recientemente fueron vistos en el estreno de la nueva versión de ‘La Madrastra’, donde tuvieron una pequeña participación, lo que dio mucho de qué hablar de ese antiguo amor que solo duró 2 años, pues se dice que durante el evento el actor estaba muy nervioso y tenía un brillo extraño en los ojos.