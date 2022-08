Karla Sofía Gascón: el antes y después de su proceso de transición

Antes de su transición era conocido como Carlos Gascón, actualmente se hace llamar Karla Sofía Gascón, identidad que asumió en 2018 cuando reveló que no se sentía a gusto con la identidad de nacimiento y por esa razón comenzaría su transición a mujer.

Ese año decidió publicar un libro donde narraba lo que significaba este hallazgo y el hecho de procurar encajar en una identidad sexual en la que no se sentía a gusto desde que tenía 4 años de edad.

“Realmente yo lo sé desde los cuatro años, es algo que sabes siempre, toda tu vida. La cuestión es que hubo un momento en el que sí decidí dar ese paso y ese paso llegó porque yo ya había cumplido mi etapa como Carlos, todas las cosas que yo había querido hacer”, señaló en alguna oportunidad Sofía.

Karla Sofía Gascón

La actriz participó como Peter, el prometido de Barbie en la película ‘Nosotros los Nobles’, participar en esa producción hizo que se conociera en México. Otra de sus grandes interpretaciones está por el papel de Lourdes, la estricta prefecta de la Elite Way School. Sin embargo su carrera en el mundo de la actuación viene de data.

Esta estrella de cine y televisión comenzó su carrera en 1991, por ello ha compartido escenario con otras grandes personalidades del mundo de la actuación; Aracely Arámbula, Eduardo Yañez, Luis Gerardo Méndez y Gonzalo Vega.

En una entrevista para “Ventaneando” la actriz reveló el proceso para llegar a su transformación y los afectos que perdió al tomar la decisión.

“Se necesita mucho valor, porque al final yo me he enfrentado a cosas que no me han gustado nada. Lo peor que me ha pasado a mí ha sido que las personas que yo creía que estaban más conmigo, que eran las que me tenían que apoyar son las que menos me han apoyado”, precisó la actriz

Después que hizo pública su proceso de transición, Karla obtuvo el apoyo de la comunidad LGBTIQ+ y desde ese momento ha participado activamente en él.

Recientemente Gascón ha compartido imágenes con Arturo López Gavito, a quien le dice “esposo”, el mismo crítico de La Academia ha respondido a las publicaciones de la actriz española. “Me entristece que esta relación esté tan devaluada…. En un principio no era así”, escribió Gavito.