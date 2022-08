Master Chef Celebrity: ¿Quién es Verónica del Castillo? La primera eliminada del reality de cocina

Este domingo se celebró la segunda temporada de Master Chef Celebrity México, el nuevo reality show de Tv Azteca donde unos de los famosos participantes buscarán por ser el mejor cocinero.

Los 20 concursantes presentaron varias recetas preparadas con sus mejores procesos o técnicas, todo con la intención de cautivar el paladar del exigente jurado del concurso de cocina más importante y polémico del país.

Verónica del Castillo fue la primera eliminada. La reconocida periodista recibió una pésima crítica de parte del jurado calificador luego de preparar una pechuga de pavo enmielada.

A su salida del concurso fue entrevistada por la pequeña Sarita, según se puede ver en el Instagram de @masterchefmx Verónica dijo se sentirse feliz de haber participado en este concurso, expresó que se lleva un bonito recuerdo de esta experiencia.

“Parece fácil pero no lo es. Estar parado por tanto tiempo. Me voy feliz, master Chef es una familia que no voy a olvidar y siempre voy a ver el concurso. Los amo a todos, mis respetos a todos los que hacen este programa”, le comentó a la pequeña Sarita quien la entrevistó en el mismo set del concurso.

¿Quién es Verónica del Castillo?

A Verónica no sólo se le conoce por ser hija del famoso actor de telenovelas, Eric del Castillo o hermana de Kate del Castillo, también por su trabajo como conductora y productora de diversos programas informativos tanto en México como en otras cadenas de televisión en Estados Unidos.

Es escritora y ha publicado dos libros y un podcast para la prevención del delito y adicciones.

Desde hace años se ha preparado en terapias holísticas, como reiki o maestra del Curso de Milagros. Hoy en día ofrece esta alternativa a través de sus conferencias en desarrollo humano, liderazgo, empoderamiento de la mujer, prosperidad y abundancia.

En su página web Verónica dice que practica sanaciones masivas y en sus redes sociales, donde es muy activa, promueve terapias alternativas como el dióxido de cloro y el “biomagnetismo cuántico”.

Verónica del Castillo actualmente está casada con Carlos Collado. Es madre de un hijo, llamado Darwin procreado en su primer matrimonio con Darwin Angulo.