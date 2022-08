Adamari López comparte el truco para tener un abdomen plano

Últimamente Adamari López se ha visto muy activa en las redes sociales, obteniendo la reacción positiva de muchos usuarios por su contenido que a diario se tornan con un poco de humor y algunas que otras cosas personales.

De esta manera, se le ha visto muy enfocada tanto en su salud física, como en su salud mental, lo que ha hecho que tenga resultados efectivos, que le han ayudado en su vida profesional y personal.

A tan solo un año de su separación con Toni Costa, López se ha visto muy feliz, tranquila y muy pero muy segura de sí misma.

El truco para marcar el abdomen

Con el buen humor que caracteriza a la actriz de 50 años, quiso hacer reir un poco a sus seguidores con un video en el que indica en la descripción, “¡Mejor truco, imposible!”.

“Truco para que se te marque el abdomen en tus fotos. Pones un pie así, das media vuelta... y te vas al gimnasio a entrenar”, se escucha una voz en off, mientras Adamari hace paso a paso lo que va diciendo.

Su fotografía en la portada de People

Recientemente se dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que la conductora de ‘Hoy día’, aparecería en la portada de ‘People en Español’, medio donde reveló el momento en el que drásticamente perdió un poco de peso, pero también dijo que al final lo importante era vivir la vida.

“En cada etapa de la vida he tenido etapas hermosas y bonitas, sin importar si tengo más o menos libras. En cada una de las etapas he tenido mis momentos de belleza y de felicidad. En esta etapa estoy contenta porque siento que además de que me encuentro contenta conmigo misma o linda, también estoy saludable; estoy viviendo una vida plena, congruente”, explicó a la revista en donde aparece con una descripción que dice “Adamari, abierta al amor”.